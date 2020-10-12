【日盛投顧】挑戰前高 台股多頭續強

◆盤勢分析

1. 在白宮擬推 1.8 兆刺激法案，上週五美股四大指數上揚，激勵週一台股在 2330 台積電、2454 聯發科、2379 瑞昱等權值股領軍下以跳空上開的方式挑戰上檔 13,031 點與 13,021 點的切線反壓，但受到 3008 大立光營收與展望不如預期的影響下，指數震盪走低，終場加權指數以上漲 68.72 點的 12,955.91 點作收，漲幅 0.53%，成交量 2,296.29 億元。三大法人合計買超 154.04 億元：外資買超 133.68 億元、投信賣超 6.14 億元、自營商買超 26.51 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，短多格局不變。

(2)、均線：短、中、長期均線均上揚，未跌破 5 日線前，短多續強。

(3)、技術指標：KD 在 9/30 出現黃金交叉後，週一 K、D 開口持續擴大，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

3. 櫃買指數下跌 0.18%，收在 164.67 點，未跌破 5 日線前，短多續強，支撐約 162.5 點附近，壓力約在 166 點附近。

4. 觀盤重點：指數挑戰上檔 13,031 點與 13,021 點的切線反壓，短、中、長期均線走揚，KD 黃金交叉且開口持續擴大，在指數未出現爆量中長黑 K，或跌破 5 日線前，短多仍有高點可期。

結構 晶圓代工、IC 設計、綠電、電線電纜、業績成長股

1.IC 設計：受惠居家辦公、遠距教學等需求帶動，在多檔 IC 設計股第三季營收亮眼，第四季也持續看好的激勵下，由 3588 通嘉漲停領軍，包括: 3259 鑫創、2454 聯發科、5274 信驊、2379 瑞昱、6679 鈺太、2458 義隆等均有不錯的表現。

2. 綠電：今年被視為台灣綠電交易元年，開放綠電直供、轉供賣給客戶，且政府逐步加速台灣的能源轉型，並逐年提升綠電佔比，加上太陽能產業第三季營收亮眼，下半年有望轉虧為盈之下，包括：3708 上緯投控、3686 達能、6477 安集、6443 元晶、2406 國碩、3691 碩禾等均以漲停作收。

3. 電線電纜：受惠政府公共工程標案加速釋出、離岸風電及太陽能電廠對線纜需求提升、建商辦及廠辦需求強勁等帶動，或轉投資收入挹注下，第三季營運表現相對亮眼，由 1609 大亞漲停領軍，包括：1612 宏泰、1605 華新、1608 華榮、1617 榮星等均有亮麗的表現。

4. 操作建議：週一台股挑戰上檔 13,031 點與 13,021 點的切線反壓，在量價配合，KD 黃金交叉且開口持續擴大，短、中、長期均線均上揚下，技術面上有機會再創指數新高，未跌破 5 日線前，偏多操作為宜。台股短線可留意：晶圓代工、IC 設計、綠電、電線電纜、業績成長股等。