台積電、聯發科衝鋒 台股蓄勢挑戰萬三 漲68點收12955點

國慶連假期間，美股強勢上漲，在熱錢行情帶動下，台股今 (12) 日開高，在台積電與聯發科聯手撐盤下，指數一度漲逾百點，逼近「萬三」大關，不過，上檔套牢賣壓沉重，終場漲點收斂至 68.72 點，收在 12955.91 點，成交值放大至 2287.45 億元。

台積電周四即將舉行法說會，法人看好第 4 季營運，挑戰賺半個股本，帶動台積電強勢完成填息，股價勁揚 1.5%，收在 460 元，市值攀至 11.92 兆元。聯發科 9 月營收也續寫新高，第 3 季營收高於財測高標，今日股價跳空開高，一度漲至 722 元，終場漲 6.5%，收 714 元，仍創波段新高。

半導體族群仍是多頭追捧標的，瑞昱、南亞科、力成等權值股皆漲逾 2%。穩懋今日也領軍砷化鎵族群，大漲逾 7%，站上 300 元關卡，宏捷科、聯亞也分別漲近 5%、3%。

大立光受華為訂單歸零衝擊，第 4 季營運有壓，導致今日開盤重挫逾 9%，面臨 3000 元保衛戰，創近 21 個月新低，並拖累整體光學元件廠走勢，玉晶光同步挫逾半根跌停板，今國光、亞光也都震盪走跌，為今日盤面弱勢族群。

其他權值股方面，晶圓二哥聯電高檔賣壓沉重，但終場前獲低接買盤進駐，跌幅收斂，以 32.05 元小跌作收，廣達、矽力 - KY、國巨也走弱；台塑及南亞則強勢翻紅；金融股漲跌互見，其中以中信金最為弱勢，兆豐金、富邦金仍在盤面上表現。

太陽能股再度成為資金焦點，其中，達能、碩禾、元晶均亮燈漲停，聯合再生、太極、新晶投控大漲 7-9%。風電概念股也表現亮眼，華城逼近漲停價，亞力、中興電、信邦、樺晟、永冠 - KY、華新漲勢也相當強勁。