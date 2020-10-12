疫情衝擊下科技業員工搬出矽谷 恐面臨減薪15%

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，迫使許多企業改採遠距辦公的模式，不少美國矽谷科技業的員工也因此搬離了物價高漲的舊金山灣區，然而，他們恐將面臨一個嚴峻現實，減薪 15% 或是更多。

在今年 5 月份，臉書 (FB-US) 就曾表示，未來十年內轉為遠距工作的員工將顯著增加，但是工作的地點將影響薪酬。推特 (TWTR-US) 則是第一個宣布將允許員工永久遠距工作的公司，該公司也表示，已經依員工的住所來調整薪資方案，將會相當具有競爭力。

微軟 (MSFT-US) 也在上週表示，在獲得批准的情況下，讓部分員工永久地進行遠距工作，這類員工將被允許在美國國內任意搬遷，但福利和薪資可能會根據地區而有所變化。

線上付款公司 Stripe 已經開始建議員工搬離舊金山、紐約或西雅圖，公司將提供一次性 20,000 美元的獎金，用於搬遷，但員工將不得不削減多達 10% 的薪水。而對於雲端軟體供應商 VMware 的員工來說，從灣區遷移到丹佛可能意味著最多削減 18% 的薪資。

科技人才代理機構 Free Agency 的執行長 Sherveen Mashayekhi 表示，如果工程師的總體薪資在未來幾年內由於遠程工作相關的搬遷而減少 10% 至 20%，則對職涯所造成的影響將會是負面的。

不過，Gartner 公司人力資源業務研究主管 Brian Kropp 表示，生活成本的降幅通常比薪資江福還高。因此，即使減薪 10% 或 20%，軟件工程師仍然可以在德州奧斯丁或田納西州納什維爾，過上比舊金山更加優渥的生活。