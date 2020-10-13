OECD：全球數位稅若引爆貿易戰 全球GDP恐降逾1%

週一 (12 日) 經濟合作暨發展組織 (OECD) 警告，若全球數位稅談判破裂並爆發貿易戰，全球 GDP 可能減少 1% 以上。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 秘書長 Angel Gurria 提到，原先預計今年年底之前達成全球數位稅協議，如今很大機率要等到 2021 年才可達成。各國已同意將談判持續到 2021 年中期。

OECD 於影響評估報告中估計，全球數位稅協議的替代方案是貿易戰，最壞的情況下，可能使全球 GDP 下降超過 1%。

目前將近 140 個國家之間進行全球數位稅協議的談判，希望最終解決棘手的問題，即諸如臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google (GOOGL-US) 等主要數位公司在哪裡繳稅，以及繳納多少稅？

隨著談判陷入停滯，科技巨頭將不得不等到明年，才能確定新的全球數位稅的情況，因為今年無法達成協議。

按目前擬議的數位稅收新規和全球最低稅率，將使全球企業所得稅增加 1.9% 至 3.2%，即每年增加約 500 億至 800 億美元。

若加入美國現有海外利潤的最低稅率，這一數字可能達到 1,000 億美元，相當於全球企業所得稅的 4%。但從長期來看，任何對全球 GDP 下滑都不會超過 0.1%。

英國今年四月起開徵數位服務稅，預期每年的數位稅總額將超過 5 億英鎊，美國 6 月中旬表明撤出全球數位稅制談判後，還表示若歐盟逕自加徵數位稅，美國將祭出報復性關稅。