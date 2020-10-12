〈國安基金功成身退〉只花7.6億元就把台股拉回萬點 護盤金額史上最省

國安基金委員會今 (12) 日通過第 3 季財報，根據新出爐的財報，國安基金只在第 1 季就投入約 7.6 億元進場護盤後，就不再進場買股，創歷年以來金額最少的護盤紀錄，估算投報率約 33%，操盤績效落後大盤。

根據國安基金最新揭露的財報，今年 3 月 20 日起到第 3 季底，累計投資金額共 7.6 億元，累計報酬金額共 2.43 億元，換算投報率將近 33%，比起國安基金進場護盤期間，台股漲幅超過 4 成，國安基金操盤績效略遜於大盤。

今年初爆發新冠肺炎疫情，進而引爆全球股災，台股一度跌破 10 年線，為避免股市狂跌重挫市場信心，並影響市場秩序，國安基金委員會 3 月 19 日盤後開會決議授權國安基金進場護盤。

根據統計，國安基金自 3 月 20 日進場執行護盤任務後，僅在第 1 季斥資約 7.6 億元進場買股，之後起就一直按兵不動迄今，換言之，自第 2 季起，國安基金已經連續兩季沒有進場買股。

考量國際疫情尚未趨緩，干擾市場變數仍多，國安基金 7 月召開第 2 季例會，決議暫不退場，創下台股上萬點但國安基金仍持續待命的罕見現象，引發市場側目。