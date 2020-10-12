中壽掌握疫情危機入市 前三季EPS 3.32元寫同期新高

中國人壽 (2823-TW) 面對疫情審慎控制風險，並掌握投資獲利機會，今 (2020) 年前三季稅後純益達 148.4 億元，較去年同期成長 15%，創歷史同期新高，每股稅後純益達 3.32 元；此外，中壽積極推動永續金融，重視 ESG 議題。

中壽 9 月單月稅後純益 10.49 億元，較去年同期大幅成長 59%，經營績效亮眼，推升前三季稅後純益達 148.4 億元，較去年同期成長 15%，創下歷史同期新高，每股稅後純益達 3.32 元，ROE(股東權益報酬率) 為 13.4%。中壽表示，因應中美衝突及新冠疫情引起的金融市場震盪，中國人壽持續關注市場環境的變化，適時調整投資組合配置，創造長期穩定的投資收入。

保險本業部分，中壽前三季新契約保費收入 617 億元，總保費收入 1,854 億元，其中，因推動高價值的分期繳及外幣商品奏效，續期保費收入達 1237 億元，較去年同期成長 16%，同時為降低避險成本，持續推動外幣保單，前三季外幣新契約保費占比也由去年同期的 34% 大幅提高至 77%，將可持續帶動公司價值穩定成長。

中壽亦深度佈局數位轉型也展現強大數位實力，已建立大數據資料庫、AI 智能標籤庫及 AI 智能平台，並透過此基礎開始運用在業務員行動工具，優化客戶體驗，並領先業界率先取得主管機關核准並試行人臉識別行動投保。「人工智慧理賠防詐系統」以及「人臉識別行動投保系統」，中壽除了既有的資訊系統開發、新科技的數位發展與數據資料應用外，再率先設立「體驗長 (CXO)」職務以強化客戶體驗。

此外，中壽長期推動永續金融，對 ESG 議題高度重視，包括：因應氣候變遷自主簽署加入 TCFD （氣候相關財務揭露建議書） Supporters，為國內率先加入企業之一；強化責任投資，自主響應聯合國責任投資 (PRI) 原則並制定「責任投資政策」。同時，中國人壽也持續深化永續公司治理文化，多項計畫項目已超前達到主管機關推動之「公司治理藍圖 3.0」三年擘劃願景。