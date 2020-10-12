餐飲業走出疫情陰霾 王品、瓦城Q3營收創高

連鎖餐飲集團陸續公布 9 月業績，王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW) 9 月營收均創同期新高，王品第三季營收創單季次高、瓦城創單季新高，美食 - KY(2723-TW) 9 月合併營收則來到今年單月高點，反映餐飲業營運多已走出谷底，並持續邁向復甦成長趨勢。

王品公布 9 月合併營收為 13.21 億元，月減 24.14%，年增 6.74% 並創同期新高，第三季合併營收 44.44 億元，年增 6%，創單季次高紀錄，累計前三季合併營收 108.91 億元，年減幅收斂至 12.39%。

王品說明，台灣事業群 9 月繳出 8.6 億元亮眼成績，年增 11.58%，並連續第 5 個月創同期新高，前三季營收達 76.9 億元，年增 3.35%，擺脫疫情陰影；而中國事業群 9 月營收 4.6 億元，人民幣營業額年增 0.31%，也已恢復疫情前水準。

由於王品在台灣市場強打「吃王品 領現金 抽股票」振興活動，王品統計活動期間「王品瘋美食 APP」會員爆發性成長 30 萬人，活動營收占總營收比重高達 13%，顯示行銷活動在淡季有效刺激消費意願。

瓦城 9 月合併營收 3.6 億元，月減 26.57%，年減 5.13%，仍創同期新高，第三季合併營收 12.89 億元，年增 0.12%，更創單季新高，累計前三季合併營收 34.16 億元，衰退幅度收斂至 9.04%。

瓦城表示，9 月處傳統淡季，不過由於消費者回歸正常生活，帶動外出用餐需求，整體表現淡季不淡。

美食 - KY 9 月合併營收 18.51 億元，月增 1.89%，年減 5.81%，創今年以來新高，第三季合併營收 53.2 億元，年減 9.61%，美食表示，在美國和中國市場均積極調整營運模式、迎合消費者需求，營業額已雙雙從上半年的谷底回升。

美食表示，今年展店相對謹慎，不過既有店營收已回穩，進入第四季傳統烘焙旺季後，門市業績仍可望穩定增加。

其中，對於美國市場，美食說明，85 度 C 在當地的營收已連 5 個月成長，最壞的情況已過去。

展望第四季，餐飲業者均看好 10 月的中秋、國慶兩個連續假期趨動來客，王品表示，旗下各品牌陸續推秋季新菜與行銷優惠，積極衝刺業績。

而瓦城則看好，除了連假商機，百貨週年慶活動開跑有利餐飲需求彈升，而接續迎來聖誕、跨年、尾牙等聚餐商機，瓦城旗下時時香和 YABI KITCHEN 皆計畫於年底前在台中各再展 1 家店，對營運成長和獲利穩定向上抱持樂觀。