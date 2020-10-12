〈財委會質詢〉抑制高房價不能只靠稅制 財長喊話盼跨部會合作

高房價問題再度成為立院聚焦重點，多名立委今 (12) 日財委會質詢時不約而同提及房價與稅制，要求政府表態，財政部長蘇建榮說，政府已經注意到高房價問題，但這需要跨部會合作，例如強化信用管制，或是針對長期購屋者限縮放款成數，並提高利率因應。

會後媒體追問，針對選擇性信用管制，政府是否啟動跨部會合作討論？蘇建榮則以沒有低調回應，僅強調這只是個人意見。

民進黨立委莊瑞雄質詢提及，南部包括高雄、南科等區域房價漲幅明顯，追問政府是否有相關應對措施？立委江永昌則質疑，境外資金匯回專法，其中可自由運用部分恐成為炒熱房價幫兇，要求政府重視相關議題。

針對稅制部分，蘇建榮答詢時回應，目前房屋稅條例已包含囤房稅機制，此外，地方政府在評定土地公告現值應合乎時宜，不能用 30 年前的標準課稅。

蘇建榮進一步指出，房價問題不單只有稅制，還必須透過中央銀行、內政部等部會，以跨部會合作方式進行，例如強化「選擇性信用管制」，拉高長期買房的人的貸款利率、降低可貸款成數。

至於境外資金專法是否引發資金回台炒作房價？蘇建榮對此回應，依循專法匯回資金會進行事後追蹤控管，如果發現有購屋者，會取消優惠稅率，並依規定課徵稅款，財政部會密切注意。