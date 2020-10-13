虎牙、鬥魚牽手合併 催生百億美元市值中國直播平台

中國遊戲直播平台虎牙週一 (12 日) 同意以全股票方式收購同業鬥魚，正式催生總市值超過 110 億美元的中國遊戲串流媒體巨頭。

兩家公司週一 (12 日) 發布聲明表示，虎牙將以換股合併方式，收購鬥魚所有在外流通股數。根據合併協議，鬥魚所有普通股都將被註銷，以換取 7.3 股的虎牙 A 類普通股，待合併完成後，雙方股東將分別持有合併後公司約 50% 股份。

收購消息傳出後，週一 (12 日) 美股盤中，鬥魚 (DOYU) 大漲近 12.7%。

鬥魚股價日線圖 (圖：Investing.com)

目前兩家公司董事會均批准這筆交易，最大股東騰訊、鬥魚執行長陳少傑及聯席執行長張文明也都表示同意，若持有鬥魚三分之二股份的投資人投票支持，預計合併交易將會在 2021 年上半年完成。

交易完成後，虎牙 CEO 董榮傑以及鬥魚 CEO 陳少傑將一同出任合併後公司的聯席 CEO，而陳少傑將與董榮傑在內的虎牙董事會成員共同擔任新公司的董事會成員。

鬥魚和騰訊本月初才簽訂轉讓協議，騰訊同意以 5 億美元價格，將「企鵝電競」品牌的遊戲直播權益轉讓給鬥魚，以深化雙方合作，並方便在鬥魚和虎牙合併後，將企業電競的業務一併整合。

交易完成後，騰訊將擁有合併後公司約 68% 的表決權股份，市場預計，這將在中國催生總市值上百億美元的直播平台，並為騰訊提供一個 3.3 億月活躍用戶的遊戲直播平台。