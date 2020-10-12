〈陸股盤後〉外資回補買盤 創業板指狂飆4%

十一長假後的慶祝行情持續，周一 (12 日)A 股三大指數開高走高。外資在十一長假前出脫持股以減少持股風險後，長假一結束，在國際情勢穩定下連續兩個交易日大量回補出脫持股，這段期間外資已買超約 250 億人民幣。

而在外資點火之下，A 股擺脫十一長假前低迷的買氣，今日滬深兩市成交金額逼近兆元水準，來到 9714 億人民幣。

盤面上，主要類股均收紅，概念股中以虛擬貨幣、第三代半導體、刀片電池、特高壓、白酒、保險、充電樁、深圳特區等漲幅相對較高。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 2.64%，報 3358.47 點；深證成指大漲 3.15%，報 13708.07 點；創業板指走勢最強，大漲 3.91%，報 2777.39 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 135.1 億元，其中滬股通買超人民幣 69.83 億元，深股通買超人民幣 65.27 億元。

產業消息

為慶祝深圳特區設立 40 週年，中國政府再推五年發展計劃，帶動深圳概念股飆漲，美麗生態、建科院、世聯行紛紛漲停，鹽田港大漲 5.59%、沙河股份勁揚 5%。

中國政府支持深圳展開數位人民幣內部封測，推動數位人民幣的研發應用及國際合作，利多消息刺激虛擬貨幣概念股勁揚，四方精創應聲漲停、國民技術大漲 15%、天源迪科跳漲 12%。

法人觀點

中國中信證券表示，美國大選情勢漸漸明朗，美國大選的負面影響慢慢退去，市場認為美國兩黨無論最後誰勝選，未來 1～2 個季度美中關係仍將維持現狀。

中國中信證券認為國際情勢的不確定性慢慢消失，市場暫時也將疫情問題拋在腦後，進入到 10 月後已有大量資金回籠，A 股買氣回溫。

源達金融資訊指出，投資人未來可以從以下角度去選擇個股：一是第三季季報的績優股，同時最好半年報也是能呈現成長的企業。二是關注科技股回檔，特別是產業龍頭回到重要支撐價位，或長線均線附近，且呈現止跌的個股。三是留意政府政策可帶來產業利多的相關個股。