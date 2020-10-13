調查谷歌反壟斷 美國政府擬強制出售Chrome瀏覽器

據 Politico 報導，正在調查谷哥是否涉及反壟斷行為的美國司法部和多州檢察機關，考慮針對谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 分拆一部分廣告業務以及 Chrome 瀏覽器，谷歌可能將被迫出售 Chrome 等業務，以限制該公司在網路廣告市場的壟斷地位。

知情人士透露，美國司法部可能最快下周就會對谷歌提起單獨的反托拉斯訴訟，該訴訟將聚焦於谷歌在網路瀏覽器的主導地位，且可能擴大到數位廣告業務的角色。

這些主管機關可能將強迫谷歌出售 Chrome 瀏覽器和部分谷歌廣告業務，如果最終正式執行，谷歌可能是美國科技業在一連串反壟斷調查中，第一個遭法院勒令分拆的企業。

知情人士說，相關討論還在進行，尚未拍板定案，但司法機關已要求廣告科技專家、產業對手和媒體出版商，提供抑制谷歌權力的可能選項。

據 Statcounter 發布的全球統計數據顯示， 9 月為止的 12 個月以來，谷歌的 Chrome 以 66% 的市佔領先網路瀏覽器市場，Politico 的數據也顯示 Chrome 市佔率超過 64% ，這意味著谷歌在全球 1623 億美元的網路廣告市場中擁有強大競爭優勢。

美國眾議院的反托拉斯報告指出，Chrome 的市佔率使 Google 可以「有效地制定產業標準」，而儘管 Google 今年表示將淘汰其他網路廣告公司所需的第三方 Cookie，但市場同業擔心谷歌仍可以依靠其生態系收集的數據來拓展廣告業務。

亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US) 和谷歌因涉及壟斷商業行為、收購較小的競爭對手，以及在美國和歐洲的社交媒體上處理假新聞，今年已遭受美國與歐洲多國的調查。

谷歌 2007 年收購網路廣告投放的 DoubleClick，之後陸續買下擁有其他廣告技術的企業，包括手機廣告的 Admob、廣告拍賣的 Invite Media，以及廣告買家平台 AdMeld，這幫助谷歌創立一條龍式的網路廣告服務，成為瀏覽器與網路廣告龍頭。