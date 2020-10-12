〈美股早盤〉財報季本週開跑 主要指數集體開高、那指漲逾1.5%

Q3 財報季本週開跑，美股週一 (12 日) 集體開高，道瓊工業指數漲 89 點或 0.2%，那斯達克指數漲逾 1.5%，費半漲逾 1%，標普 500 指數漲 0.7%。

科技股領漲早盤，蘋果 (AAPL-US) 開盤漲逾 3%，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 均漲近 3%，Alphabet(GOOGL-US) 漲 2.5%、微軟 (MSFT-US) 漲 1.7%。

儘管上週未能達成協議，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)、參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 本週仍將繼續對話，在全面紓困案上尋求共識。

在兩黨僵持不下之際，川普週日 (11 日) 呼籲國會通過一項規模較小的紓困方案，以第一輪紓困案的剩餘資金挹注中小企業。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週日 (11 日) 表示，他認為政府可能會調高方案規模，使白宮和民主黨間的規模差距進一步縮小。

庫德洛還表示，他認為經濟復甦不取決於是否通過下一輪紓困方案，與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 想法背道而馳。

另外，本週美股焦點還將集中第三季的企業獲利表現，美國大型銀行摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 將在週二 (13 日) 公布最新財報，高盛 (GS-US) 定於週三 (14 日) 發布，據分析師及消息人士稱，受到新冠疫情影響，高盛正在考慮是否縮減年初設立的財測目標。

總體而言，分析師預計，相較於去年，標普 500 指數成分企業的第三季收益將下滑 21％，但跌幅小於第二季的 30.6％。

截至台北時間週一 (12 日)21 時許：

道瓊指數上漲 89.75 點或 0.31%，暫報 28676.65 點

那斯達克上漲 179.02 點或 1.55%，暫報 11758.96 點

標普 500 上漲 25.52 點或 0.73%，暫報 3502.65 點

費半上漲 25.57 點 1.07%，暫報 2423.61 點

台積電 ADR 上漲 0.52% 至每股 89.24 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.777%

紐約輕原油下跌 1.31% 至每桶 40.07 美元

布蘭特原油下跌 1.24% 至每桶 42.32 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1928.10 美元

美元指數上漲 0.06% 至 93.125 點

那斯達克指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Twilio(TWLO-US) 早盤上漲 4.29％，至 319.37 美元。

雲端通訊平台供應商 Twilio 週一 (12 日) 宣布以 32 億美元全股票交易方式，收購顧客數據平台 (Customer Data Platform) 新創 Segment，交易預計於本財年第 4 季完成。

藉由本次交易，Twilio 能夠結合自家的 API 業務與 Segment 的客戶數據，利用 SendGrid 創造出客製化電子郵件或廣告，使 Twilio 得以超越純粹以透訊作為核心的業務。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 3.19％，至 120.70 美元。

美國加州地方法院裁定，蘋果可拒絕《要塞英雄》(Fornite) 的上架要求，同時駁回 Epic Games 要求蘋果賠償之訴。

因涉及蘋果 Apple Store 的相關限制條款，在蘋果宣布下架《要塞英雄》後，Epic Games 向加州地方法院申請禁令，訴請蘋果重新上架該款遊戲。

阿斯利康 (AZN-US) 早盤上漲 0.84％，至 55.18 美元。

這家歐洲製藥商表示，已和美國政府達成 4.86 億美元的協議，協助開潛在新冠肺炎疫苗 AZD7442，年底前將向美國供應 10 萬劑疫苗，同時給予美國政府 100 萬劑疫苗的採購選擇權。

阿斯利康表示，潛在疫苗 AZD7442 將在未來幾週內進入第三階段臨床試驗，測試 AZD7442 在單次下藥後，是否擁有至少 12 個月的新冠病毒抵抗能力，受試者估達 6000 人。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

私人銀行 Merck Finck 首席策略師 Robert Greil 表示：「本週重點將再度回到美國，大選前，財政方案似乎還有一點突破的希望，且美股財報季即將在明日展開。」

Janus Henderson 全球股定收益主管 Jim Cielinski 表示，企業獲利將持續反彈，但步伐將持續放緩。

Cielinski 表示：「許多企業在第二季被迫關閉，所以光是經濟重啟，尤其對於那些商品生產公司來說，就能為業績帶來很大改善，但隨著封鎖措施再起，改善幅度應該會放慢。」

FXTM 首席市場策略師 Hussein Sayed 表示：「新聞頭條將導致市場動盪持續加劇，但投資人幾乎確定，無論最終由誰勝選，新一輪的財政計劃都將到來。」