5G iPhone熱賣？結果可能讓人失望
《路透社》報導引述分析師的觀點指出，雖然新 iPhone 可能會讓「5G」這個系統在美國大放異彩，會有更多消費者認識 5G。但對於大多數人而言，5G 的驚人傳輸速度並不會在今年實現。
研究公司 Strategy Analytics 副總監 Boris Metodiev 表示，就理論而言 5G 傳輸速率是 4G 無線網路的 10～20 倍。但是在現今的 5G 網路環境中，iPhone 12 或任何支援 5G 的設備就像你擁有一台法拉利，但是只能在當地的村莊中使用，無法以每小時 200 英哩的速度行駛。
這意味著多數的人會喜迎 5G 的到來，不一定所有人都需要花更多錢去買一支 5G 手機。
預期蘋果將在美國時間周二公佈這款新手機相關訊息，到時蘋果將需要在吸引消費者升級手機，但又不過度承諾 5G 能達到的理論效果之間找到平衡。
目前的 5G 美國網路大多使用低頻段的頻譜，它比高頻段頻譜傳輸速率更慢，但在長距離的傳輸則更可靠。
美國已有數家電信商部署頻段較低的 5G 網路，其速度略高於 4G。風險投資公司 Loup Ventures 的分析師 Gene Munster 估計，5G「中頻」的過渡傳輸方式正醞釀推出，但至少到 2025 年止能享受的美國人還不到四分之三。
電信商普遍認為毫米波 (mmWave) 頻段的 5G 網路擁有最快的傳輸速度，但只能在較短的距離內運作。Verizon Communications Inc 具有全球最大的 mmWave 網路範圍，但也只是在小部分地區使用。
研究公司 Open Signal 6 月份的行動訊號體驗報告，儘管 Verizon 5G 用戶的連接速度幾乎比 Sprint 和 T-Mobile 快 10 倍，但實際平均速度卻要低得多。平均而言使用 5G 手機的 AT&T 和 Verizon 客戶享受的傳輸速度只比 4G 提升一些。
每年 iPhone 新機推出前，市場大部份都會興奮的期待「換機潮」，但實際出現換機的需求並不如人意，這直接反應在逐年下滑的 iPhone 銷售數據上。
手機創新停滯，剩下的只是硬體的升級，但硬體規格升級之下帶來的則是整機單價的提升，因此消費者在價格考量下，對硬體升級的需求越來越低。
5G 現今只算是另一種的硬體升級，相關創新應用還未出現，所以在 4G 已能滿足絕大部份的人所需之下，對於 5G 的需求已經不高，再加上 5G 電信費用高於 4G 2～3 倍，這自然會影響消費者換機的意願。
因此針對 5G 換機的爆發期是否會在今年發生，市場仍有不少雜音，抱持懷疑的專家認為 5G 手機真正的需求提升應該會在基地台更廣泛、電信費用下滑、傳輸速率提升，及創新應用推出後才會有明顯的換機潮。