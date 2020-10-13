5G iPhone熱賣？結果可能讓人失望

《路透社》報導引述分析師的觀點指出，雖然新 iPhone 可能會讓「5G」這個系統在美國大放異彩，會有更多消費者認識 5G。但對於大多數人而言，5G 的驚人傳輸速度並不會在今年實現。

研究公司 Strategy Analytics 副總監 Boris Metodiev 表示，就理論而言 5G 傳輸速率是 4G 無線網路的 10～20 倍。但是在現今的 5G 網路環境中，iPhone 12 或任何支援 5G 的設備就像你擁有一台法拉利，但是只能在當地的村莊中使用，無法以每小時 200 英哩的速度行駛。

這意味著多數的人會喜迎 5G 的到來，不一定所有人都需要花更多錢去買一支 5G 手機。

預期蘋果將在美國時間周二公佈這款新手機相關訊息，到時蘋果將需要在吸引消費者升級手機，但又不過度承諾 5G 能達到的理論效果之間找到平衡。

(圖片: AFP)

目前的 5G 美國網路大多使用低頻段的頻譜，它比高頻段頻譜傳輸速率更慢，但在長距離的傳輸則更可靠。

美國已有數家電信商部署頻段較低的 5G 網路，其速度略高於 4G。風險投資公司 Loup Ventures 的分析師 Gene Munster 估計，5G「中頻」的過渡傳輸方式正醞釀推出，但至少到 2025 年止能享受的美國人還不到四分之三。

電信商普遍認為毫米波 (mmWave) 頻段的 5G 網路擁有最快的傳輸速度，但只能在較短的距離內運作。Verizon Communications Inc 具有全球最大的 mmWave 網路範圍，但也只是在小部分地區使用。

研究公司 Open Signal 6 月份的行動訊號體驗報告，儘管 Verizon 5G 用戶的連接速度幾乎比 Sprint 和 T-Mobile 快 10 倍，但實際平均速度卻要低得多。平均而言使用 5G 手機的 AT&T 和 Verizon 客戶享受的傳輸速度只比 4G 提升一些。

每年 iPhone 新機推出前，市場大部份都會興奮的期待「換機潮」，但實際出現換機的需求並不如人意，這直接反應在逐年下滑的 iPhone 銷售數據上。

手機創新停滯，剩下的只是硬體的升級，但硬體規格升級之下帶來的則是整機單價的提升，因此消費者在價格考量下，對硬體升級的需求越來越低。

5G 現今只算是另一種的硬體升級，相關創新應用還未出現，所以在 4G 已能滿足絕大部份的人所需之下，對於 5G 的需求已經不高，再加上 5G 電信費用高於 4G 2～3 倍，這自然會影響消費者換機的意願。

因此針對 5G 換機的爆發期是否會在今年發生，市場仍有不少雜音，抱持懷疑的專家認為 5G 手機真正的需求提升應該會在基地台更廣泛、電信費用下滑、傳輸速率提升，及創新應用推出後才會有明顯的換機潮。

