蘋果爆料達人：iPhone 12系列 Face ID辨識提升、電池續航升

儘管蘋果 (AAPL-US) iPhone 新機多數資訊已陸續釋出，不過，知名爆料達人 Leaker Max Weinbach 周一 (12 日) 推文表示，iPhone 12 系列的 Face ID 辨識將較以往更快、相機也再更新，電池續航力也將再提升。

Weinbach 指出，蘋果打算推出「動態分區演算法」以加速 Face ID 的辨識。不過，由於 ‌iPhone 12‌ mini 螢幕尺寸較小，因此包含感測相關裝置的 TrueDepth 相機的寬度勢必要縮短，蘋果可能將重新設計 TrueDepth 相機系統，使其內部零件更緊密，也將增加螢幕上「瀏海」的高度。

此外，Weinbach 表示，所有 iPhone 12 ‌機型藉由軟體的加強功能，將能顯著改善數位變焦，iPhone 12‌ Pro 與 iPhone 12‌ Pro Max 的光學變焦也將更新。

據微博用戶 Kang 消息指出，蘋果正在嘗試加強至 25 至 30 倍數位變焦，而 iPhone 12‌機型能達到 4 倍光學變焦，iPhone 12‌ Pro Max 則可以達到 5 倍。

其中，超廣角鏡頭的光圈最大可提高 35%，以改善弱光性能，另外，iPhone 12‌ Pro 兩款機型上的超廣角鏡頭光全能更靠近拍攝對象，使其具有「微距攝影 (macro camera)」的特色。

同時，Weinbach 也再強調， iPhone 12 機款在攝影上可支援每秒 120fps 或 240fps 的 4K 超高速攝影。

不僅如此，電池續航方面 ‌iPhone 12‌ Pro 和 Pro Max 電池壽命將延長至少一小時，不過，‌iPhone 12‌ mini 的電池壽命因尺寸因素恐比 iPhone 11 差。

據微博帳戶「Kang」爆料，蘋果預計將推四款機型，其中 5.4 吋螢幕的 iPhone 12 Mini，搭載廣角與超廣角的雙鏡頭，預定售價為 699 美元；而 6.1 吋的 iPhone 12‌，亦配備廣角與超廣角的雙鏡頭，預定售價則為 799 美元。

旗艦機 Pro 系列中，iPhone 12 Pro 維持 6.1 吋螢幕，但追加一顆 52mm 的長焦鏡頭，廣角鏡為 7P 鏡片，並搭配光學雷達掃描儀 (LiDAR)，預定售價 999 美元；而 iPhone 12 Pro Max 則將螢幕加大至 3.7 吋，除長焦鏡頭升級為 65mm 鏡頭外，其餘與 Pro 相同，預定售價為 1099 美元。

此外，蘋果還將推出 HomePod Mini 揚聲器，預定售價 99 美元，3.3 吋高，搭載 S5 處理器。

蘋果的 iPhone 12 新機發表會將於美國時間 13 日上午 10 點正式舉行。