〈北富銀系統當機〉上線三天仍卡卡 發聲明認未達最佳狀態

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行於國慶連假期間大動作更新網銀系統，不料上線至今 (13) 日已三天，新系統還是卡卡，北富銀今日再發布 5 點聲明表示，ESB 系統效能確有顯著改善，但尚未達最佳狀態，部分操作如網銀查詢資產負債會較緩慢。

北富銀最新聲明如下：

1. 本行新核心系統於昨 (10/12) 日上線後第一個營業日, 因連結周邊系統的銀行企業匯流排 (Enterprise Service Bus, 簡稱 ESB) 系統效能問題導致部分服務無法順利完成。工程團隊已於昨日下午及晚間持續調校系統參數設定，增加系統資源，並強化流量監控適配，今（10/13）日早上進行網行銀實測，結果顯示 ESB 系統效能確有顯著改善，但尚未達到最佳狀態，部分操作如網行銀查詢資產負債會較緩慢，請客戶包涵，若有網路服務延遲，請以電話客服或 ATM 等其他方式辦理。

2. 昨 (10/12) 日因系統問題造成影響之交易，將於今日完成交易確認。若有因而產生之費用或影響，本行將妥善與客戶協商處理，確保客戶權益。

3. 除本行 127 家分行以外，電話客服也會佈署充分人力，務求於第一時間協助客戶解決問題。若有查詢類問題可多利用本行客服專線 0809008890 詢問。

4. 新核心系統上線與周邊系統實際對接的過程中，發生模擬測試時不可預測之情境，造成客戶不便，本行深感歉意，並感謝所有客戶之支持與體諒。

5. 於新核心系統上線初期，若仍有服務不周之處，本行全體同仁將本著客戶優先的理念，主動協助客戶安排最佳方案，以保障客戶權益。