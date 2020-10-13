Q4面板需求、價格穩健 外資喊買友達目標價15.5元

面板大廠友達 (2409-TW) 第 3 季大尺寸、中小尺寸面板出貨穩健成長，單季營收創近 7 季新高，美系、歐系外資也出報告指出，友達在筆電、電視等強勁需求帶動下，加上面板價格仍有上升空間，第 4 季營運可望持穩，重申買進，其中歐系外資目標價最高喊到 15.5 元。

歐系外資指出，從友達第 3 季面板出貨觀察，大尺寸面板出貨量季增 10.2%，顯示電視、 IT 面板拉貨強勁，而中小尺寸出貨量也季增約 3.3%，代表智慧型手機、車載產品復甦，有助友達第 3 季、第 4 季營業利益改善，由負轉正。

美系外資表示，受惠遠距工作、學習需求，筆電、電視面板需求仍強，估第 4 季電視面板價格仍有 10% 上漲空間，整體面板供需吃緊狀況受韓廠關廠、中國面板廠整併影響，將延續至明年第 2 季。

美系外資對友達重申買進評等，目標則從 11.5 元上調至 13.6 元。

友達 9 月營收合併營收 260.78 億元、月增 7.52%、年增 9.24%，創下近 23 個月新高，第 3 季營收同步站回 700 億元大關，達 732.3 億元，季增 15.3%、年增 4.5 %，為近 7 季單季新高；累計今年前 9 月營收達 1904.2 億元、年減 7.93%。