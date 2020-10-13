【日盛投顧】5日線有撐 台股多頭續強

◆盤勢分析

1. 第三季財報周本周開跑，週一美國科技股強勢大漲，週二台股以小高盤開出，最高來到上漲 38.75 點的 12994.66 點後，在美股期指跌點增加，2330 台積電、2454 聯發科、2379 瑞昱等權值股走軟下，指數震盪走低，最低來到下跌 98.81 點的 12857.10 點，回測 5 日線有撐後，震盪盤堅，終場加權指數以小跌 8.78 點的 12，947.13 點作收，跌幅 0.07%，成交量 1，852.99 億元。三大法人合計買超 64.4 億元：外資買超 53.18 億元、投信賣超 5.66 億元、自營商買超 16.88 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，短多格局不變。

(2)、均線：回測 5 日線有撐，未跌破 5 日線前，短多續強。

(3)、技術指標：KD 在 9/30 出現黃金交叉後，週二 K、D 持續走揚，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

3. 櫃買指數上漲 0.38%，收在 165.29 點，站回 5 日線前，短多續強，支撐約 163.5 點附近，壓力約在 166.5 點附近。

4. 觀盤重點：指數本波上漲的上升趨勢線 (12149 點與 12857 點的切線，約與 5 日線重合) 有撐，未跌破上升趨勢線前，短多仍有高點可期。

結構蘋概股、貨櫃航運、被動元件、成衣、業績成長股

1. 蘋概股：在投資人對新 iPhone 的熱烈期待，讓蘋果週一股價上漲 6.4%，創下 7 月 31 日以來最大單日漲幅，激勵蘋概股表現，包括: 3529 力旺、5215 科嘉 - KY、5269 祥碩、2387 精元、3673TPK-KY、1904 正隆、6269 台郡、3105 穩懋、1444 力麗、4966 譜瑞 - KY 等均有不錯的表現。

2. 貨櫃航運：在海運市場需求暢旺、運價飆高下，貨櫃航運業 9 月和第三季合併營收普遍表現亮眼，進入第四季由於歐美貨物進口需求持續暢旺，貨櫃缺櫃情況未解，運價可望持續維持高檔之下，包括: 2636 台驊投控、2603 長榮、2609 陽明、2613 中櫃等均有亮麗的表現。

3. 被動元件: 在終端市場需求看好，加上進入 5G 時代被動元件用量大增，被動元件中長期需求看旺，無論是 MLCC 廠、電感廠、保護元件廠以及鋁電廠均有程度不一的擴廠計畫，由 6127 九豪漲停領軍，包括: 6224 聚鼎、2375 凱美、2492 華新科、2478 大毅、6173 信昌電等均逆勢上漲。

4. 操作建議：週二台股回測上升趨勢線 (12149 點與 12857 點的切線，約與 5 日線重合) 有撐，加上美國第三季財報週本周開跑，且台灣上市櫃公司也將陸續公布第三季財報之下，未跌破上升趨勢線前，短多仍有高點可期。台股短線可留意: 蘋概股、貨櫃航運、被動元件、成衣、業績成長股等。