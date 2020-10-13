權值股休息、中小型股接棒演出 台股關前遇壓跌8點收12947點

美股周一收漲，台股今 (13) 日續挑戰萬三大關，最高漲至 12994 點，不過多頭關前遇壓，大型權值股普遍休息整理，電子資金比重降至 66%，加權指數一度跌近百點，但在中小型股及零星電子股獲資金點火的拉抬下，終場指數跌點收斂至 8.78 點，收在 12947.13 點，成交值縮至 1845.59 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電 ADR 再創新高，激勵今日股價續攻高，一度來到 465 元，但多空在平盤附近展開攻防，終場小漲 0.4%，收在 462 元，續寫新猷；大立光第 4 季營運有壓，遭 8 家外資下修展望，導致股價重挫近 4%，摜破 3000 元大關；鴻海則在平盤附近遊走，終場收小漲。

其他權值股方面，聯發科、聯電、台達電、華碩等電子族群面臨漲多回檔壓力，今日股價下跌 1-3%；台塑四寶及金融族群也普遍震盪走跌；國巨、穩懋、亞德客 - KY、南亞科等個股仍獲資金點火，股價相對強勢。

面板雙虎第 3 季營收繳出佳績，第 4 季營運可望持穩，友達、群創今日重獲買盤青睞，分別漲逾 3%、2%。此外，法人看好觸控雙雄重拾 iPad 訂單，今年營運有望重返高峰，TPK-KY 今日大漲逾 3%、GIS-KY 尾盤獲買盤進駐跌幅收斂。

海運市場需求暢旺，美國、歐洲及中東等航線全面調漲運費，貨櫃三雄再度成為資金焦點，其中萬海漲逾 8%、長榮及陽明也有 2-5% 的漲幅；承攬業者台驊投控漲近 5%、中菲行漲 0.7%；散裝貨櫃四維航、中櫃等也表現不俗。

東洋奪下德國藥廠新冠疫苗代理權，首批 1000 萬劑疫苗預計明年第 1 季到貨，預期可供 500 萬人施打，激勵股價跳空漲停，鎖在 76.4 元，逾 4.3 萬張委買單高掛。