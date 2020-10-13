〈台北紡織展〉品牌客戶狀況優預期 儒鴻營運旺到明年上半年

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海今 (13) 日表示，品牌客戶去化庫存狀況優於預期，不僅第四季將延續成長動能，隨客戶追單、訂單能見度轉佳，明年上半年可望挑戰歷史新高。

洪鎮海指出，客戶狀況比預期好很多，原本預估明年第一季庫存才會去化完畢，但目前不但已經完成，甚至還有客戶加單的情況，且新增 2-3 個歐美客戶也開始出貨，營運不但回到正常狀況，更有成長空間。

洪鎮海進一步表示，目前成長動能來自居家休閒、瑜珈以及慢跑等產品，指標客戶 Nike 成長動能強勁、Lululemon 也穩定，UA 內部則還在挑整，必須觀察明年的方向。

隨著品牌客戶狀況好轉、通路客戶需求持穩，訂單能見度也轉佳，洪鎮海透露，已經看到明年第二季有大單，明年上半年可望較 2019 年同期、疫情爆發前雙位數成長。

法人預估，儒鴻第四季布料、成衣業務以美金計價，均雙位數成長，可望看到單月、單季高點，明年上半年也可望挑戰同期新高。

在需求強勁下，儒鴻目前無論布廠、成衣廠的稼動率都維持滿載，外包也回到正常水準，印尼擴產計畫正如火如荼進行，預計明年第二季完工、第三季投產，第一期將新增成衣月產能 120-140 萬件。