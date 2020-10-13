MLCC需求穩 日電貿Q4估持平 明年上半年不淡

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (13) 日召開法說會，公司經營團隊認為，第四季市況、MLCC 報價持穩，營運可望持平第三季，全年可望小幅成長，明年上半年在 5G、AI、Wi-Fi 6、以及筆電換機需求帶動下，營運不看淡。

日電貿表示，因美中貿易摩擦、美國總統大選和新冠病毒疫情尚未紓緩等因素影響，廠商備貨相對保守、不會拉太長，但筆電等需求帶動 MLCC 需求延續、報價持穩。

除 MLCC 銷售動能延續外，日電貿指出，部分產品如鉭質電容、鋁質電容供需也稍微偏緊，因此，雖有不確定性因素，但對第四季整體營運看法持平第三季。

展望明年，日電貿認為，除了既有的筆電、電腦換機需求外，日電貿認為，5G、AI、Wi-Fi 6 等新應用，看來狀況不至於太差，也提前備貨因應需求，將推升明年上半年營收走勢。

以產品營收占比來看，目前仍以 MLCC 為大宗，占比約 40%、電解電容 17%、半導體 IC 也是 17%、固態電容 13%、發光二極體占比約 4%，其他占比約 9%。

以應用及客戶類別來看，電源和資訊類產品各 22%、通訊類 11%、消費性電子 4%、代工客戶 14%、其他 27%。