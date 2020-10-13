〈ESG狂潮〉環保署攜聯合利華、耐斯企業 推再生塑膠

近年全球掀起 ESG 投資浪潮，環保署今 (13) 日宣布，將串聯製造端、使用端及回收再利用產業，推動再生塑膠使用，包括清潔製品大廠聯合利華 (UL-US)、耐斯企業及容器製造商永裕 (1323-TW) 等，目標是在 2025 年非食品級塑膠容器再生料摻配量達 25%。

環保署說明，國內塑膠包裝量占整體塑膠製品約 25%，平均每年消耗約 60 萬公噸，材質以 PE、PP、PET 等為大宗。近年來塑膠循環經濟於國際間蔚為風潮，尤以應用量最大的包裝為標的，多國已訂定再生成分政策目標。

環保署指出，我國塑膠再生技術成熟，廢塑膠經由再生程序重新造粒製成再生粒料，可進一步再製成塑膠製品循環利用，應用層面相當廣泛。因此，為減少原生資源消耗，促進回收與再生產業需求，環保署邀集相關廠商，以自願性方式推動再生塑膠使用。

環保署表示，希望聯合利華、耐斯企業、花王、綠藤生機等知名清潔製品業者，盡企業社會責任，將產品導向綠色生產，目標 2025 年達到塑膠再生料摻配達 25%；同時要求容器製造商有美、永裕及回收再利用商宏恩等，以專業技術協助相關產品開發與生產，並配合資訊揭露。

此外，為接軌國際，環保署擬推動適用國內塑膠產業可推行的驗證制度，同時配合對品牌商與容器製造業進行追蹤查驗，以確保塑膠再生料品質及來源。