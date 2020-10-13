多檔TDR溢價風險降溫 杜康-DR繼續人工撮合

證交所今 (13) 日指出，TDR(台灣存託憑證) 目前溢價狀況已有大幅改善，目前僅杜康 - DR 仍有溢價偏高的情形，將針對該檔個股繼續以人工管制方式撮合，預計明 (14) 日起連續 10 個交易日實施。

杜康 - DR 股票自明日起到 10 月 27 日，每 60 分鐘以人工管制方式進行撮合，且投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。

證交所表示，信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金，但有關信用交易了結部分不在此限；另外，信用交易降低融資比率為零並提高融券保證金成數 1 成。

根據 TDR 公司公告的財務資料，TDR 基本每單位盈餘呈現虧損者，包括越南控 - DR、泰聚亨 - DR、同方友友 - DR、晨訊科 - DR、友佳 - DR、杜康 - DR 等 6 家；另外，TDR 基本每單位盈餘只剩 0.01 元者，包括泰金寶 - DR、精熙 - DR 等 2 家。

證交所提醒，部分 TDR 溢價仍偏高，國內上市公司如台積電、中華電信、日月光等於美國發行的 ADR，近期折溢價區間介於 - 2% 到 7%，投資人應參考相關資訊，注意溢價偏高的交易風險。

證交所重申，TDR 股票是指原股已在國外上市並同時在台股掛牌的有價證券，兩者價格應具連動關係，但近期多檔 TDR 溢價幅度過大，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險。