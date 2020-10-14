〈財報〉大幅調降備抵貸款損失、交易收入續發力 小摩Q3營收獲利勝預期

摩根大通 (JPMorgan)(小摩) 週二 (13 日) 美股盤前公布 2020 年第 3 季財報，Q3 備抵貸款損失較上季大幅減少，加上市場及證券業務持續帶動交易量走高，小摩 Q3 營收、獲利均優於市場預期。

然而，週二 (13 日) 美股盤中，摩根大通 (JPM-US) 仍下跌 1.4%，至 101.02 美元。

摩根大通股價日線圖 (圖：Investing.com)

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：299.4 億美元，略低於去年同期的 300.1 億美元，優於 Refinitiv 預期 283 億美元

淨利：94.4 億美元，年增 4%

每股淨利 (EPS)：2.92 美元，高於去年同期的 2.68 美元，優於 Refinitiv 預期 2.23 美元

(圖：摩根大通)

以業務部門來看：

消費銀行業務營收為 128 億美元，年減 9%

企業與投資銀行業務營收為 115 億美元，年增 21%

商業銀行業務營收為 23 億美元，幾乎與去年同期持平

資產和財富管理業務營收為 37 億美元，年增 5%

Q3 消費銀行業務營收走跌，主要受到低利率影響，不過，在聯準會 (Fed) 一系列刺激措施帶動下，市場交易量走高持續對銀行及交易業務帶來利好，小摩 Q3 市場及證券服務營收大增 30%。

其中，固定收益市場營收為 46 億美元，高於市場預期的 45.3 億美元，股票市場營收為 20 億美元，高於預期的 16.7 億美元。

根據 Q3 財報，小摩備抵貸款損失自上季的 105 億美元，大幅減少至 6.11 億美元，顯示其對於下半年的貸款回收情況已較樂觀。

公司看法：

摩根大通執行長 Jamie Dimon 指出，企業及投行業務依舊是本季業績的主要驅動力，但考慮到經濟不確定性，該行備抵貸款損失總額仍維持約 340 億美元，幾乎與上季持平。

財務長 Jennifer Piepszak 表示，小摩的基本情況自 Q2 起有所改善，最快可能在 2021 年第 1 季實施股票回購。

然而，小摩同時警告，若國會遲遲無法就紓困方案達成共識，整體經濟將遭受損失。

執行長 Jamie Dimon 稱道，最好情況下，小摩超額準備金能達到 100 億美元，至於最壞情況，儘管不太可能發生，預計恐出現 200 億美元的準備金短缺。