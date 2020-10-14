〈蘋果新品發表〉蘋果 iPhone 12重磅問世 10/16起預購 入手價23900

蘋果 (AAPL-US) 週三 (14 日) 台北時間凌晨舉行 iPhone 12 第二波秋季線上發表會，果迷引頸期盼的更輕、更快、更強大 5G iPhone 終於問世。

蘋果 CEO 庫克表示，今天是 iPhone 新時代的開始。

iPhone 新時代的開始 (圖片：蘋果)

蘋果發布四款新 iPhone 12，包括 5.4 吋 iPhone 12 Mini、6.1 吋 iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。

四款新機搭載最快的 5 奈米 A14 仿生晶片，均支援更快的 5G 飆速網路 (mmWave)，提升 50% CPU 及 GPU 速度，創造出色電池續航能力同時，還提供更佳的遊戲體驗。

新機還配備 OLED 螢幕，Super Retina XDR 顯示器，對比度高達 2000000:1，比 iPhone 11 視覺享受更佳。

值得一提，四款手機皆有陶瓷基底材質 (超瓷晶盾) 可保護 iPhone，擁有 4 倍耐摔的優異表現。

iPhone 12 Mini 和 iPhone 12 有五色選擇 (圖片：蘋果)

5.4 吋 iPhone 12 Mini 號稱是全球目前最輕小的 5G 手機，和 6.1 吋 iPhone 12 一樣，兩款手機以雙鏡頭設計，可實現更大光圈和最佳化低光源攝影，提供黑、白、紅、綠、藍等五色選擇。

蘋果表示，更小、更輕的 iPhone 12 Mini 功能與 iPhone 12 相同， iPhone 12 Mini 比 iPhone 8 小巧輕便，同時擁有更大的顯示尺寸。

iPhone 12 Pro/Max 搭配新 LiDAR 光學雷達掃描儀，提供即時 AR 體驗。(圖片：AFP)

有別於 iPhone 12/Mini，6.1 吋 iPhone 12 Pro 和 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max 採三鏡頭設計，搭配新 LiDAR 光學雷達掃描儀，提供即時 AR 體驗、更逼真的 AR 場景，Pro 系列提供黑、銀、金、藍等四色選擇。

iPhone 12 Pro/Max 提供四色選擇 (圖片：蘋果)

蘋果還推出新型 MagSafe 充電器，可以同時為 Watch 和 iPhone 充電。

一如外界預測，蘋果不隨附贈送耳機和電源適配器，計畫朝著更可持續發展的方向前進，AirPods Studio 和 AirTags 新品也沒有一同現身。

蘋果台灣官網新機 10/16 起預購，官網售價如下：

5.4 吋 iPhone 12 Mini：售價台幣 23900 起

6.1 吋 iPhone 12：售價台幣 26900 起

6.1 吋 iPhone 12 Pro：售價台幣 33900 起

6.7 吋 iPhone 12 Pro Max：售價台幣 37900 起

蘋果與供應商、合作夥伴股價反應

蘋果 (AAPL-US) 盤中下跌 2.3%，蘋果股價在發布會後震盪收低 2.69% 至每股 121.05 美元。台積電 ADR (TSM-US) 亦震盪走跌 1.35% 至每股 89.64 美元。

沖基金分析工具 Kensho 數據，蘋果股價在發布會當日及一周內平均下跌，但 3 個月蘋果股價平均升 10.7%。蘋果合作的美國電信商 Verizon (VZ-US) 收跌 0.32%、T-Mobile (TMUS-US) 收漲 1.25%。