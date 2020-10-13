〈央行報告搶先看〉楊金龍：台幣今年以來升幅相對穩定 適時雙向調節

台灣央行總裁楊金龍將於本周四 (15 日) 赴立院進行中央銀行業務報告，今 (13) 日出爐的書面報告中，對於外界高度關注的新台幣匯率強升議題，楊金龍表示，台灣經濟基本面較他國佳，使新台幣對美元升值，為維持外匯市場秩序，上半年央行已適時進場雙向調節，淨買匯 39 億美元，而今年以來至 10 月 9 日，新台幣對美元升值 3.9%，相對其他主要貨幣穩定。

圖表：央行提供。

央行統計，今年以來至上周末 (10 月 9 日) 止，新台幣對美元升值 3.9%，升幅小於瑞士法郎 6.1%、歐元 5.5%、菲律賓幣 4.9% 和人民幣 4.1%，大於日圓和韓元對美元分別升值 2.9%、0.6%，而新加坡幣對美元貶值 0.6%。

楊金龍指出，就短期或長期趨勢而言，新台幣對美元匯率有升有貶，呈雙向波動，具有彈性，並非僵固不變，不過，長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓和韓元等主要貨幣。

楊金龍強調，央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有助國內金融穩定與經濟成長。

楊金龍進一步說明，在考量安全性、流動性和收益性等原則下，央行會適時評估國際金融情勢發展，動態調整外匯存底的投資組合，目前持有的美元資產比重高於國際貨幣基金 (IMF) 公布的全球官方外匯存底貨幣組成的美元比重。