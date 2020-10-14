〈紐約匯市〉新冠療法臨床試驗喊卡、刺激計畫前景黯淡 美元彈升 英鎊跌破1.3

美元周二 (13 日) 彈升，主因新冠肺炎 (COVID-19) 治療研發遭遇挫折，且白宮和美國國會在大選前談妥財政刺激計畫的前景顯得日益黯淡。英國脫歐協議不確定性縈繞投資人心頭，英鎊跌破 1.3 美元關卡。

嬌生 (J&J) 在一名受試者出現不適之後，周一宣布暫停疫苗的臨床試驗，此外，禮來 (Eli Lilly) 也暫停抗體療法的臨床試驗。

此外，參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 說，參院將表決 5000 億美元的「瘦身版」紓困計畫，但民主黨已經多次否決這類精簡的法案，堅持推出更全面、規模數兆美元的救濟措施。美國新一輪紓困方案的協商進度反覆無常，是牽動美元近期走勢的主因。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周二上漲 0.53%，是三周來最大單日漲幅。歐元兌美元貶值 0.59%，至 1.1745 美元。

富國銀行駐紐約外匯策略師 Erik Nelson 說：「人們愈來愈清楚，大選前不會推出任何刺激措施。我不會斷言市場已經完全消化年底前推出刺激措施和疫苗的可能性，但我認為，市場預期偏向較積極的一面。」

英鎊下挫 0.96% 至 1.2938 美元，未能守住上周五攻克的 1.3 美元。

英國脫歐磋商並無最新消息，而時間日益逼近強生政府設下的 10 月 15 日期限。強生向內閣成員表示，他希望和歐盟達成條件合宜的自貿協議，但對年底出現無協議脫歐的可能性「毫不畏懼」。

德國官員周二表示，歐盟希望與英國達成脫歐協議，但也會預做防範，針對談判破裂做好充足的準備。

英國在 8 月為止的三個月失業率上升至 4.5%，是三年多來最高，超過市場預料。7 月止的三個月失業率為 4.1%。

截至週三 (14 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.5228。+0.49%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1744 美元。-0.58%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2934 美元。-0.98%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7160 美元。-0.67%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3134 加幣。+0.18%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.44 日圓。+0.14%