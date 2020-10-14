人行出手壓抑人民幣升勢 瑞銀：總經數據撐腰匯價6.7元區間震盪

中國人行調降「遠期售匯業務的外匯風險準備金利率」，試圖壓抑人民幣升勢，瑞銀表示，隨著中國經濟復甦、外資流入，可望提供人民幣匯價一定支撐力道，預估明年底前美元兌人民幣匯價可望持穩在 6.7 元區間震盪。

隨著中國自疫情中逐漸恢復，進而推升人民幣反彈升值，據統計，美元兌人民幣的匯率近 9 個月升值幅度超過 2.5%，為平抑人民幣升勢，中國人行出招，日前宣布將「遠期售匯業務的外匯風險準備金利率」從現行的 20% 調降至 0%。

儘管官方試圖緩和人民幣升值幅度，但瑞銀認為，從中國近期總經數據表現優於市場預期，市場普遍預期，中國下半年經濟增長至 5% 到 6%，加上國際收支可望改善、中國國債納入富時羅素世界政府債券指數，有助於吸引外資流入，在利多加持下，可望支撐人民幣匯價表現。

瑞銀表示，美元兌人民幣未來不排除繼續升值，但在官方政策引導下，升值幅度可能進一步放緩。

瑞銀表示，由於距離美國總統大選剩下不到一個月，在選舉不確定性升溫催化下，預期美元兌人民幣匯率到明年底前可望持穩在 6.7 元左右，在選舉結果塵埃落定後，再進一步評估是否調整人民幣走勢預測。