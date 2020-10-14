〈財報〉努力撐寒冬 達美航空Q3現金流量好轉 看年底需求微幅回升

達美航空週三 (14 日) 於美股盤後公布第 3 季財報，由於航空業需求仍深陷新冠肺炎陰霾，達美航空 Q3 營收年減逾 70% ，不過現金流好轉。執行長 Ed Bastian 預估年底業績可望稍微回升，整體航空業後市仍需謹慎看待。

財報消息公布後達美航空 (DAL-US) 延續盤中跌勢小跌 0.19%，最終收至 31.71 美元。

達美航空日線圖 (圖: Google)

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：30.6 億美元，略低於 Refinitiv 預期 31.1 億美元

基於 GAAP 稅前淨損: 69 億美元

基於 GAAP 每股虧損: 8.47 美元

調整後稅前淨損： 26 億美元，較去年同期減少 79%

調整後每股虧損：3.3 美元，略低於 Refinitiv 預期 3 美元

平均每日花費: 1800 萬美元，由於上季的 4300 萬美元

流動現金: 216 億美元，高於上季 157 億美元

達美航空第三季旅客收入為 19 億美元，較去年同期下降 83%，低於市場 22 億美元的估計，運輸量也下降 63%，非機票收入與旅客收入表現相對較好，貨運收入則下降 25%。

成本控制方面，達美表示第三季 216 億美元現金流量表現大有進展，目前已有將近 40% 的飛機已停飛，而有 1.8 萬名員工離職以及自願休無薪假，工作時間減少和其他措施使第三季調整後的營運費用下降 52% 至 55 億美元。

財務長 Paul Jacobson 指出，第 3 季營運支出減少 50% 以上，其中達美航空已將 2020 年的飛機採購計畫減少 20 億美元以上，預估接下來到 2022 年將減少逾 50 億美元。

達美將於 2020 年淘汰 200 多架飛機，以達到 2025 年淘汰近 400 架飛機的計畫。

執行長 Ed Bastian 表示：「我們現階段照顧我們的員工、精簡機隊、改善客戶體驗並增強我們品牌的行動，將帶動公司加速復甦。隨著需求增長，我們看到了收入、業績以及每日現金消耗也逐步改善。」

公司展望

Bastian 對第 4 季展望保守，「隨著假期旅行臨近，我們對感恩節和聖誕節的預訂趨勢感到滿意，數據顯示客戶對預訂出門的信心持續提升」。目前 11、12 月的需求有小幅回升現象，但仍需謹慎看待。

Bastian 預估第 4 季的營收將穩定增長，屆時營收可能達到去年同期的 30% 至 35%，前提是需要商務需求進一步改善、美國重啟，以及國際旅遊限制取消。