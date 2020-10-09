佩洛西：航空業救助勢在必行 前提是新一輪紓困案也要過

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 美國時間週四 (8 日) 表示，對航空業的救助已經是國家安全問題，但只有在國會通過新一輪紓困方案的前提下，才能實施航空業救助案，她將與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 持續談判。

佩洛西說，現階段雙方已有「清楚的理解」，「航空業的救助必須包含在更全面的刺激法案，兩法案雖不必同時推出，但必須確保我們也將會針對航空業以外提供全面性救助。」

佩洛西週四接受彭博社 (Bloomberg) 採訪時表示，她相信與梅努欽將能在新冠肺炎救助案上達成協議。佩洛西發言人 Drew Hammill 也提到，佩洛西於週三 (7 日) 晚間已與梅努欽對談，兩人預計再次磋商。

佩洛西先前認為，除了航空業外，政府應向州和地方政府發放數千億美元紓困金，使地方政府能因應收入下降問題，以及疫情期間遭解雇的警消、前線人員的隱憂。

民主黨一直在爭取提供 250 億美元的新援助，緩解航空公司計劃的裁員，並且呼籲政府至少提供 2.2 兆美元的全面性援助。

然而，川普與共和黨並不領情，表示僅願意提供約 1.6 兆美元，或將重點放在單獨提供航空業救助案，以及向美國人提供另一輪 1200 美元的直接補助。

對此，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 在肯塔基州的記者會上說，共和黨同意推出另一套紓困案，但應該要花多少錢，民主、共和兩黨的論調有「明顯分歧」，而且隨著美國總統大選逼近，兩黨取得妥協的難度升高。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 接受 Fox News 採訪時也表示，儘管聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 警告政府需採取行動，但庫德洛認為美國經濟復甦不應依賴額外一項全面刺激法案，而是針對特別產業提供額外的失業援助、延長小企業「薪資保護計畫」貸款期限，提供民眾直接補助和教育救助。

兩共和黨參議員 Mike Lee 與 Pat Toomey 在周四質疑是否有必要為美國航空業提供額外援助，兩人表示，航空業產能過剩將在不久的將來得到解決，政府持續讓納稅人承擔航空業支薪義務並非長久之計，且其他 500 強的企業並未收到補助款，航空業應靠現有的長期聯邦貸款繼續營運。

許多共和黨參議員拒絕在新紓困案上花費超過 1 兆美元，McConnell 則希望應在選前幾週內，集中精力推動將 Amy Coney Barrett 提名為最高法院新任大法官的程序。