盤前財經大事搶先讀2020年10月14日

今日操盤前瞻

除權息：智伸科

法說會：聚陽、東元、力旺、貿聯 - KY 等

〈蘋果新品發表〉5G iPhone 銷售起跑 全球分析師多空論戰

蘋果週二 (13 日) 正式推出四款 5G iPhone 後，華爾街分析師多空論戰未來新機銷售的前景。閱讀全文...

〈央行報告搶先看〉3 個理由推升房價上漲 房市「南熱北溫」

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 赴立院進行中央銀行業務報告，在今 (13) 日出爐的書面報告中，近來少見積極談論對房市看法，楊金龍指出，此波房價上漲原因有三。閱讀全文...

企業擴廠獵地需求升溫 土增稅睽違 4 年單月稅收再度破百億

財政部統計處 13 日公布最新稅收統計，其中土地增值稅 9 月實徵淨額 106 億元，是 2016 年 1 月以來，睽違 4 年多首度單月稅收突破百億元，主要是企業擴廠、興建廠辦需求帶動，使得單月交易起徵件數大增 5 成。閱讀全文...

高端疫苗與疾管署簽訂補助計畫合約 估獲 4.7 億元經費補助

高端疫苗 (6547-TW) 昨 (13) 日表示，日前申請新冠 (COVID-19) 疫苗開發計畫已獲衛福部疾管署審查符合補助基準，疾管署將依第一、二期臨床試驗進度逐項核撥經費，估將獲得經費補助約 4.7 億元，雙方今日也完成計畫契約書簽定。閱讀全文...

陸資違法買大同抓到了 金管會開鍘 2500 萬元 四次共罰 3544 萬元

陸資入主大同的慣犯－－上海龍峰集團三度違法投資大同，金管會今 (13) 日再抓到違法陸資透過外資投資大同股票，對陸資重罰 2500 萬元最高罰則，並限期六個月出清持股。閱讀全文...