〈稅收統計〉企業擴廠獵地需求升溫 土增稅睽違4年單月稅收再度破百億

財政部統計處 13 日公布最新稅收統計，其中土地增值稅 9 月實徵淨額 106 億元，是 2016 年 1 月以來，睽違 4 年多首度單月稅收突破百億元，主要是企業擴廠、興建廠辦需求帶動，使得單月交易起徵件數大增 5 成。

受惠台商資金回流，帶動廠辦需求升溫，根據財政部統計，9 月土增稅徵起件數共 6 萬 1211 件，較去年同期增加 2 萬 332 件、增幅將近 5 成；累計前 9 月土增稅徵起件數共 45 萬 9771 件，也較去年同期增加 2 萬 1247 件。

統計處指出，土增稅單月實徵淨額共 106 億元，不僅較去年同期增加 32 億元、年增 42.9%，更是 2016 年 1 月以來，睽違 4 年多單月實徵淨額突破百億元；累計前 9 月實徵淨額 795 億元，創 12 年來新高，年增幅約 8.3%。

統計處分析，土增稅徵起件數、實徵淨額大幅增加，主要與上市櫃企業回台擴產、興建廠房有關，加上有不少大筆稅款入帳挹注，進而推升土增稅稅收成長。

進一步分析各縣市土增稅稅收表現，與去年同期相比，年增幅超過 1 億元的縣市，包括桃園市 7.9 億元、新北市 5.9 億元、新竹縣 4.6 億元、新竹市 3.51 億元、高雄市 3.47 億元，另外，雲林縣與台南市分別也較去年同期增加 1.8 億元、1.3 億元。

另外，與房屋交易有關的契稅，9 月實徵淨額共 16 億元、年增幅 44.7%，累計前 9 月實徵淨額共 112 億元，也較去年同期增加 4.5%。

官員分析，契稅稅收成長主要與台北市、台中市與高雄市三大直轄市新成屋交屋數增加有關，多少也反映出目前房市回溫現象。