【袁志峰專欄】內銀轉勢 降低恒指下跌風險

10 月 14 日推介 - 中信証券 (6030), 上日收市 $18.16



1) 股市前景

港股周一隨 A 股上升並不意外，但內銀股升幅超預期，呈技術突破，有助減低恒指下跌風險，筆者維持大盤走勢向上的判斷，預期恒指月底前波幅 24000 至 25500 點。建議投資者趁回調買進，高配科技、消費及券商股。

今天推介是中信証券 (6030)，由於中央政策支持行業收購合併，利好龍頭企業，公司上半年收入及盈利分別按年增長 23% 及 38%，相當不俗。四季度首 2 日國內股市升幅顯著，成交增加，北向資金淨買入金額巨大，預料可增強投資者信心。股市壯旺下券商股跑贏大盤是大概率事件。中信証券現價相當於 1.2 倍市淨率和 16.1 倍市盈率，估值合理。建議買入，目標價 20.0 元，止損價 17.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 98 點，隨後迅速拉升，最多曾漲 584 點，收報 24649 點，升 530 點或 2.2%。成交額按日升 25% 至 1403 億元。港股通南向資金淨買入 75 億元，10 月首 2 日淨買入合共 103 億元。

藍籌股 43 升 5 跌 2 持平。小米 (1810) 及中國聯通 (762) 是升幅最大藍籌，後者漲逾 7%。其次是藥明生物 (2269)、工商銀行 (1398) 及建設銀行 (939)，皆漲逾 5%。中國銀行 (3988) 及吉利汽車 (175) 升 4%。恒安國際 (1044) 跌逾 1%，是表現最差藍籌。

恒生科技指數升 3.3%，成份股 22 升 7 跌 1 持平。大型科技股全線上升，小米 (1810) 升逾 8%，騰訊 (700)、京東 (9618) 及網易 (9999) 皆漲 3%。阿里 (9988) 及美團 (3690) 創盤中新高，收市價升 2%。晶片股中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 12% 及 11%，是升幅最大成份股。軟件股微盟 (2013) 及金山軟件 (3888) 升逾 7% 及 4%。貓眼娛樂 (1896) 及易鑫集團 (2858) 皆跌逾 1%，是表現最差成份股。

板塊方面，半導體、軟件股、電訊、內銀、黃金、中資券商、深圳概念股跑贏大市。深圳市政府旗下企業包括深圳控股 (604) 及深圳國際 (152) 分別升逾 8% 及 6%。中國電信 (728) 及中興通訊 (763) 升逾 5%。中信証券 (6030)、中金公司 (3908) 及海通證券 (6837) 皆升 3%。太陽能、風電及航空股下跌。

周一上証指數高開高走，以貼近全日高位收市，收報 3358.47 點，升 2.6%。深証成指升 3.2%，科創 50 指數升 1.7%。滬深兩市總成交增至約 9700 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨買入 135 億元，是 7 月 6 日以來新高。

周二上証指數低開，早盤横行整理，午後回升，收報 3359.75 點，基本持平升。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交減至約 8300 億元 (人民幣，下同)。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升。道指收報 28837 點，升 250 點或 0.9%。標指升 1.6%，納指升 2.6%。美匯指數基本持平，收報 93.04。現貨金價跌 0.4%，收報 1922 美元。

周一美股三大指數下跌。道指收報 28679 點，跌 157 點或 0.5%。標指跌 0.6%，納指跌 0.1%。美匯指數升 0.5%，收報 93.52。現貨金價跌 1.6%，收報 1892 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再觸及強方兌換保證，金管局連續 2 日承接美元沽盤，本港銀行體系結餘周四將升至 3000 億港元，較今年 3 月及 9 月底高出 2459 及 564 億港元。(信報)

中國 9 月進出口表現強勁，海關總署公布，以美元計價，9 月出口按年增長 9.9%，為一年半最強；進口按年升 13.2%，大幅優於原先估計增長 0.4%。(信報)

《路透》引述四位知情人士指，中國準備於本週通過發行 60 億美元境外主權債，並首次容許美國機構投資者參與。滙豐並不在名單之上，是該行自中國 2017 年起發行大規模美元債以來，首次被排除在名單以外。(蘋果日報)

跟據某市場研究報告，國內監管層面將會給予中資銀行更多自主決定權來披露三季度差異化的業績成長，料內銀股第三季業績好於預期。(信報)

5) 新股訊息

外電引述 3 名直接知情人士報道，中證監正調查螞蟻集團上市計劃中可能存在的利益衝突，或會推遲其 IPO 的審批。螞蟻的支付平台支付寶，是散戶投資者購買投資於螞蟻 IPO 的 5 隻中國共同基金的唯一第三方渠道。中證監正就支付寶在當中扮演的角色展開調查。(信報)

6) 個股訊息

中國恒大 (3333) 以先舊後新方式，配售 4.9 億股，每股作價 16.5 元至 17.2 元，集資額介乎 80.9 億至 84.3 億元。若反應理想，可加碼 1.2 億股，即合共配售最多 6.1 億股，合計集資額介乎 100.7 億至 104.9 億元。每股作價較周一收市價 19.34 元，折讓 11.1% 至 14.7%。(信報)

中遠海發 (2866) 公布，旗下兩家附屬以總代價 63.4 億元人民幣，出售 6.45 億股中集股份，包括 3.5 億股 A 股 (000039.SZ) 及 2.95 億股 H 股 (2039)，約佔中集已發行總股本的 17.94%。交易完成，該集團於中集的股權將由約 22.63% 降至約 4.69%。(信報)

丘鈦科技 (1478) 公布，9 月攝像頭模組銷售 3731 萬件，按年跌 2.1%，按月升 10.3%。指紋識別模組銷售 842 萬件，按年跌 39.7%，按月減少 11.2%。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/