【袁志峰專欄】技術走勢正面 趁回調買進

10 月 15 日推介 - 工商銀行 (1398), 上日收市 $4.26

1) 股市前景

國內股市昨日下跌，但恒指仍可微升，成交更增至一個月新高，反映港股維持強勢。筆者維持大盤走勢向上的判斷，預期恒指月底前波幅 24000 至 25500 點。建議投資者趁回調買進，高配科技、消費及券商股。

今天推介是工商銀行 (1398)，市埸消息指監管機構將放寬商業銀行三季度盈利窗口指導，投資者預期內銀三季度盈可優於預期，刺激內銀股價周一急升，呈技術突破。工商銀行 (1398) 現價反映歷史市盈率 4.4 倍，市淨率 0.51 倍，股息率 6.8 厘，估值吸引。建議買入，目標價 4.70 元，止損價 4.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 159 點，已是全日高位，隨後迅速回落，早盤最多曾倒跌 151 點反彈，午後靠穩，收報 24667 點，升 17 點或 0.1%。成交額按日升 10% 至 1543 億元，較 9 月日均成交額 1222 億元高 26%。港股通南向資金淨買入 69 億元，10 月以來淨買入 172 億元。

藍籌股 21 升 27 跌 2 持平。恒安國際 (1044) 及騰訊 (700) 是升幅最大藍籌，前者漲逾 3%。中國聯通 (763) 及吉利汽車 (175) 皆升 2%。藥明生物 (2269) 跌逾 4%，是表現最差成份股。其次是金沙中國 (1928)、中信股份 (267)、中海油 (883) 及滙豐 (5) 皆跌逾 3%。

恒生科技指數升 0.9%，成份股 14 升 14 跌 2 持平。大型科技股全線上升，阿里 (9988)、騰訊 (700) 及美團 (3690) 創盤中新高，小米 (1810)、騰訊 (700) 及京東 (9618) 皆漲逾 2%。FIT HON TENG(6088) 急升 14%，是升幅最大成份股。其次是阿里健康 (241) 及聯想 (992) 皆升逾 4%。貓眼娛樂 (1896)、華虹半導體 (1347) 及丘鈦科技 (1478) 皆跌逾 4%，是表現最差成份股。其次是中芯國際 (981) 及比亞迪電子 (285) 皆跌逾 3%。

板塊方面，汽車、風電股做好。長城汽車 (2333) 升 10%，東風汽車 (489) 及廣汽集團 (2238) 升 6%-7%。金風科技 (2208) 升 22%，龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 分別升 6% 及 4%。半導體、內房、濠賭、香港銀行、基建、石油、體育用品股下跌。受低價配股影響，中國恒大 (3333) 跌 17%，跌穿配股價。華潤置地 (1109)、碧桂園 (2007) 及融創中國 (1918) 跌逾 2%。永利澳門 (1128) 瀉 6%。中國 3 大石油股平均跌 3%。

周三上証指數低開低走，午後靠穩，收報 3340.78 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.8%，科創 50 指數跌 0.6%%。滬深兩市總成交約 8200 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金轉為淨賣出 16 億元，10 月以來淨買入減至 232 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數下跌。道指收報 28514 點，跌 165 點或 0.6%。標指跌 0.7%，納指跌 0.8%。美滙指數跌 0.2%，收報 93.38。現貨金價升 0.5%，收報 1901 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國人民銀行公布，9 月新增貸款 1.9 萬億元 (人民幣，下同)，高於市場預期的 1.7 萬億元。9 月底，人民幣貸款餘額 169.37 萬億元，按年增長 13.0%。9 月底，廣義貨幣 (M2) 餘額 216.41 萬億元，按年增長 10.9%，高於市場預期。(信報)

港元匯價持續偏強，再度觸發 7.75 兌 1 美元強方兌換保證，金管局在紐約交易市場承接美元沽盤，向市場注入 55 億港元，本港銀行體系總結餘周五進一步增加至 3101 億港元。(信報)

5) 個股訊息

路透報道，美國政府考慮將阿里巴巴 (9988) 旗下螞蟻集團納入貿易黑名單，警告美國投資者不要參與螞蟻集團的招股上市活動。(信報)

港交所權益披露顯示，騰訊 (700) 總裁劉熾平於 10 月 8 日和 9 日，分別以平均價約 533.4 元和 541.1 元，分別減持 35 萬股及 15 萬股，套現 2.68 億元。(信報)

中聯重科 (1157) 公布，預期截至今年 9 月底止，首 9 個月盈利按年增長 58.1% 至 66.7%；去年同期盈利 34.8 億元人民幣。單計第三季，預期盈利按年上升 64.0% 至 97.2%；去年第三季盈利 9.04 億元人民幣。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/