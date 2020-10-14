SEMI：今年全球矽晶圓出貨成長2.4% 2022年創新高

SEMI (國際半導體產業協會) 今 (14) 日公布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，全球矽晶圓出貨量將較去年成長 2.4%，2021 年將延續此力道，並可望於 2022 年攀至歷史新高。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，儘管受地緣政治緊張情勢、全球半導體供應鏈移轉及新冠疫情的影響，今年矽晶圓出貨量仍將穩定復甦，疫情加速了全球企業 IT 及服務的數位轉型，看好未來 2 年持續成長。

資料來源：SEMI（www.semi.org），2020 年 9 月。

環球晶董事長徐秀蘭指出，疫情加速遠端工作、教學、電子商務等雲端需求成長，應用更加廣泛且越趨普及，目前 12 吋需求強勁，下半年產能利用率維持滿載狀態。

台勝科表示，第四季 8 吋客戶需求優預期，產能維持滿載狀態，在客戶需求暢旺下，可能延後歲修期間，法人看好，若第四季未有匯率因素干擾，營收與獲利表現均可望稍優於第三季。

從台廠營運表現來看，環球晶 (6488-TW) 第三季營收 140.06 億元，季增 2.23%，年減 2.06%；合晶 (6182-TW) 第三季營收 18.63 億元，季增 0.14%，年增 6.17%；台勝科 (3532-TW) 第三季營收 29.56 億元，季減 4.63%，年增 18.8%