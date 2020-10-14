大立光股價跌破3000元 下一步營運挑戰恐更艱鉅

台股股王大立光 (3008-TW) 受大客戶第 3 季訂單歸零的衝擊，第 4 季旺季產能難填滿，股價不斷破底，並在 10 月 13 日跌破 3000 元防線，《財訊》報導指出，接下來，中階 5G 手機將成為市場主流，恐進一步排擠高階鏡頭的需求，大立光下一步的挑戰恐更加艱鉅。

今年 9 月，大立光交出月營收較去年同期下滑 22% 的成績單，1 到 9 月累計營收，則較去年同期衰退 4%。大立光今年營收呈逐季遞減，第 2 季合併營收年減 10%，但 7、8、9 三個月，營收分別較去年下滑 15%、22%、23%。

根據《財訊》報導，大立光執行長林恩平在法說會上解釋，這是因為「有客戶直接把 high spec (高規格) 的訂單停掉，這是直接原因」。各家公司分析師急著追問 H 客戶的動向，林恩平除了證實這個大客戶營收貢獻占相當大比率，也透露大立光的稼動率可能因此受影響，第四季產能不太可能滿載，其他客人拉貨，不可能補過這部分。他也認為，客戶普遍都滿消極的，整場法說會，談到未來，林恩平最常說的一個字，就是 Uncertain (不確定)。

從林恩平談話可得知，大立光靠技術賺錢，其他人做不出來的高階鏡頭，自然要賣高價，各家都有的中階鏡頭，毛利自然也不會好。然而，林恩平也坦言，現在中低階 (手機) 比較賣得動，高階賣得較少，雖然大立光仍在擴產，但要 2023 年才會完成，擴廠照預定計畫，有些東西還是會繼續做，看那個時候會不會用到。

大立光營運為何受單一客戶重創？林恩平透露，一款鏡頭進入量產要準備 3 季，因此大客戶空出的產能無法馬上填補；但現在，大立光正在跟客戶談明年的計畫，下一季，營運狀況應會較為明朗。

《財訊》報導指出，受疫情影響，不只在家工作流行，失業率也上升，消費者主要把錢拿去買辦公和上課用的設備，對高階手機的需求降低。在手機市場，中階 5G 手機成為主流，也會排擠到高階鏡頭的需求。