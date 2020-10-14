〈電商備戰雙11〉網家結盟王品 Pi拍錢包年底前會員數突破100萬

電商迎來第四季傳統旺季，在雙 11 最大檔開打前，網家 (8044-TW) 正積極經營會員生態圈，今 (14) 日宣布旗下 Pi 拍錢包結盟連鎖餐飲集團王品 (2727-TW)，將王品旗下 17 個品牌近 200 家店納入 P 幣生態圈，Pi 拍錢包營運長韓昆舉預期，Pi 拍錢包年底前合作店點將突破至 20 萬家，會員數將邁入 100 萬。

網家指出，在與王品集團合作後，包括王品牛排、THE WANG、夏慕尼新香榭鐵板燒、TASTy 西堤牛排、藝奇新日本料理、陶板屋和風創作料理、原燒 O-NiKU 優質原味燒肉、聚 北海道昆布鍋、hot 7 新鉄板料理、品田牧場、青花驕麻辣鍋、PUTIEN 莆田、XIANG DUCK 享鴨、沐越 Mu Viet 越式料理、丰禾台式小館、和牛涮及町食均納入 Pi 拍錢包使用範圍。

Pi 拍錢包營運長韓昆舉進一步說明，Pi 拍錢包致力推廣生活中各種情境的應用場域，預期今年底前合作店點將突破至 20 萬家，此次攜手國內指標性餐飲企業王品，透過兩強聯盟，可望吸引更多消費者加入支付行列。

法人樂觀看待，網家除了 B2C 營運已漸入佳境，數位金融服務將成為另一大成長動能，其中，Pi 拍錢包具備發展數位金融服務的潛力，將扮演重要角色。

由於網家預計 11 月起將 Pi 拍錢包與支付連合併，支付連 900 萬名用戶將整併納入，法人樂觀看待，網家不排除未來將循螞蟻集團的營運模式，並發揮全方面支付、網路金融科技服務和 P 幣生態圈綜效。