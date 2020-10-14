加速鎳布局？傳寧德時代、LG Chem將投資印尼電池供應鏈計畫
印尼政府表示，已經和全球兩大電動汽車電池供應商寧德時代 (CATL) 和 LG Chem 簽訂協議，兩家公司透露或許將加入印尼電池供應鏈投資計畫，該計畫有望替印尼額外帶進 200 億美元投資。
海事和投資協調部投資協調與礦業副部長 Septian Hario Seto 表示，CATL 和 LG Chem 上個月與印尼礦商安塔姆 (Antam) 分別簽署協議，將自 Antam 取得鎳礦，生產高附加價值電池產品。Seto 表示，這是一項涉及金屬加工開發到電池組裝新產能的投資戰略、是一場技術競賽, 而合作方 LG Chem 和 CATL 是鋰電池領域中的佼佼者。
LG Chem 的發言人表示，儘管該計畫還處於初期階段，但 LG Chem 和 Antam 已經同意後續合資方案，這份協議將有助於他們穩定獲得鎳金屬。CATL 則拒絕回應，僅表示 Antam 正在尋找第三方合作，並研究發展鎳礦下游產業的計畫。
印尼擁有全球將近四分之一的鎳金屬儲量，目前正在尋求利用該優勢、廉價的電價，以及低成本勞工建立國內電池供應鏈，如今，印尼宣布包括 LG Chem 和 CATL 的協議，這些項目將使印尼成為電池材料、電池本身和電動汽車供應鏈的樞紐，投資價值超過 300 億美元。
包括 Inaum、印尼國營電力公司 (PT Perusahaan Listrik Negara) 在內的印尼企業，將以 Indonesia Battery 控股公司的形式合作，以加入鋰電池產業鏈。Inalum 總裁 Orias Petrus Moedak 週二 (14 日) 表示，Indonesia Battery 將生產鋰離子電池，並與 Antam 和其他企業合作。
彭博社分析師 Allan Ray Restauro 指出，印尼現階段缺乏鋰電池的製造，這使欲發展電動汽車產業更具挑戰性，且印尼在研發支出方面落後於其他鄰國。
Seto 上週在受訪時表示，印尼正透過開發四個高壓酸浸場來提高鎳金屬產量，如果完成環評和廢物管理計畫，明年底將至少有一家工廠可以開始生產鋰電池。