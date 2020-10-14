無畏疫情 今年中國晶圓代工產值估增26% 市占率上看22%

研調機構 IC Insights 最新報告指出，即便疫情衝擊中國經濟，預估今年中國純晶圓代工市占率將達 22%，較 2010 年時大幅成長 17 個百分點，產值則成長 26% ，達 148 億美元。

IC Insights 指出，2019 年美中貿易戰開打後，中國經濟成長率趨緩，但晶圓代工市占率仍成長 2 個百分點至 21%。即便疫情在今年初衝擊中國經濟，預估今年中國純晶圓代工市占率將達 22%。

IC Insights 指出，海思與其他中國 IC 設計廠拉升了當地晶圓代工市場需求，2019 年中國純晶圓代工產值成長 10% 達到 118 億美元，今年預估將大幅成長 26%，達到 148 億美元。

從中國晶圓代工市場來看，聯電 (2303-TW) 去年廈門聯芯 12 吋廠營收成長 19%，目前該廠月產能 1.87 萬片，預計明年中前，月產能將擴增至 2.5 萬片。

IC Insights 表示，台積電 (2330-TW) 中國市場營收 2018 年大幅成長 59%，去年則再成長 17% 至 69 億美元，等於去年營收成長來自中國市場的貢獻，中國營收在台積電整體營收占比，也由 2016 年的 9%，躍增至去年的 20%。

IC Insights 指出，今年中芯國際、台積電在中國的銷售額預期將分別成長 32%、30%，且中芯國際今年營收可望大增 32%，扭轉去年衰退 7% 的頹勢 。

IC Insight 表示，台積電去年下半年中國市場銷售強勁，主要受惠海思對 7 奈米應用處理器的需求，今年上半年台積電中國營收持平在每季 22 至 23 億美元，而台積電 9 月中旬停止供貨華為，華為營收缺口能否由其他中國廠商彌補，有待觀察。