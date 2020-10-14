〈蘋果新品發表〉外資統整三大亮點 換機潮可期

蘋果 (AAPL-US) 發表最新搭載 5G 的 iPhone12 系列手機，可望掀起全球果粉換機潮，美系外資也針對蘋果秋季特別發表會整理出三大亮點，包含 iPhone12 售價更平均、超瓷晶盾提升手機耐用性、Magsafe 充電器等。

iPhone12 售價策略調整更平均

美系外資指出，蘋果今年調整售價策略，四款新 iPhone 中，平價款 iPhone 12 售價較去年 iPhone11 調漲約 100 美元，符合市場預期支援 5G 功能合理調整，高階機款 iPhone12 Pro 價格則降低約 50 美元，但從定價角度分析，蘋果也推更平價款 iPhone 12 mini，讓整體產品價格相對平均，滿足各族群消費者。

台灣售價方面，5.4 吋 iPhone 12 mini 售價為新台幣 23900 元起，6.1 吋 iPhone 12 26900 元起、iPhone 12 Pro 33900 元起，6.7 吋 iPhone 12 Pro Max 售價則為 37900 元起。

超瓷晶盾、Magsafe 充電器成最大亮點

手機功能上，美系外資認為，相較 5G 功能，蘋果推出無線 Magsafe 充電器、採用康寧 (GLW-US)Ceramic Shield(超瓷晶盾) 是這次新款 iPhone12 最大亮點。

美系外資分析，蘋果新機搭載超瓷晶盾，是首次與康寧合作採用此款材料製作，不同於大猩猩玻璃 (Gorilla Glass) 混合玻璃陶瓷，超瓷晶盾對手機保護功能更顯著提升，並強調新 iPhone 擁有 4 倍耐摔表現，也象徵蘋果逐漸重視手機耐用性。

另一方面，美系外資指出，蘋果曾終止推出 AirPower 無線充電板，但今年宣布推出 MagSafe 充電器，搭配皮革、透明保護套等周邊產品，最高提供 15 瓦功率的無線充電，並相容現有 Qi 充電器，是整場發表會上最驚喜的部分，進階版 MagSafe Duo 充電器甚至可同時為 iPhone 和 Apple Watch 充電。

蘋果四款新機一如外界預期均將搭載 5G 功能，但在美國販售的四款新機都將支援 mmWave，打破先前市場預期，僅高階機種搭載 5G 的傳言，其他功能包含電池效能、Pro 系列新增 LiDAR 功能，則符合市場先前預期。

美系外資表示，這次蘋果對 iPhone 進行重新設計，並增加新功能，符合市場期待，但後續仍要觀察疫情影響全球經濟、全球消費者需求，也可觀察到不少電信商已為新 iPhone 推出相關促銷，刺激用戶將舊 iPhone 換成新款 5G 設備。