〈台股盤後〉量縮狹幅整理 千金股湧現賣壓靠中小股撐人氣

台股指數今 (14) 日持續在萬三關卡前狹幅震盪，終場下跌 27.82 點，收在 12919.31 點，成交值 1867.38 億元，其中，股王大立光續跌，對高價股造成壓力，不過，中小型股輪動走揚仍有效維繫人氣，法人指出，儘管日線連 3 黑，大盤仍站穩短均線上，下檔具支撐，不過成交量多下滑至 2000 億元以下，上攻萬三動能略顯不足，提防高檔獲利了結賣壓。

大立光股價連 3 跌，連帶千金股賣壓升溫，除旭隼小漲逾 2%，股后矽力 - KY 跌逾半根停板，祥碩跌逾 4%，信驊更跌逾 7%，譜瑞 - KY 也跌超過 4%。

不過，盤面上有不少中小型股表現強勁，能源展今日登場，太陽能族群持續做為盤面要角，碩禾、國碩和聯合再生等全面鎖漲停，達能一度漲停終場收漲逾 7%，安集續漲逾半根停板。

蘋果 iPhone12 新機確定不標配充電頭，法人預期將帶動 Type-C 插頭周邊市場崛起，推升偉詮電股價大漲 9%，創惟也漲逾 4.5%。

此外，電源供應器相關廠商股價也有明顯表態，聯昌、盛達和科風漲停，僑威漲逾 9%，飛宏漲超過 8%。

在空運價格居高不下，加上進入跨境電商第四季傳統旺季，運價將再調漲，中菲行再攻漲停，台驊續漲逾 3%。

權值股則跌多於漲，除千金高價股外，瑞昱跌逾 2%，日月光投控、聯發科、鴻海、台塑、可成等均跌逾 1%，遠傳、和碩、台新金、國巨、台化、光寶科、台積電、亞泥和兆豐金均遭壓在盤下，僅聯電續漲逾 2% 相對強勢，南亞科、豐泰、和泰車和遠東新漲逾 1%。

元大投顧表示，台股在日前創歷史新高後，已出現 6 個高點，分別為 7 月 28 日 的 13031 點、8 月 6 日 的 12971 點、8 月 18 日 的 12981 點、8 月 27 日的 12960 點、9 月 16 日的 13021 點以及正在進行中的 12997 點，由於美國選舉日接近，在沒有發生連續中長紅或中長黑前，預料箱型整理區間格局不變。

由於股王大立光日前法說前景不佳，明日召開法說的台積電展望受市場高度關注，元大投顧提醒，在上市櫃第三季營收陸續公布後，財報考驗正要開始。