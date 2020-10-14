〈陸股盤後〉蘋概股軟腳 A股三指數收黑 結束連三紅

周三 (14 日)A 股三指數開低震盪，由於 iPhone 12 新機推出，市場普遍認為無亮點，能否帶起銷售量仍待後續觀察，導致蘋概股回檔，加上美股回跌，使得 A 股在連漲三個交易日後投資情緒轉為觀望。

港股在休市一日後重新開市，北向資金大門開啟，不過外資作多意願不足，北向資金賣超 15.55 億人民幣，其中滬股通買超 2.05 億人民幣，深股通賣超 17.6 億人民幣。

A 股成交量持續偏低，今日滬深兩市成交金額只有 8273 億人民幣，較前一個交易日小幅減少 72 億人民幣。

盤面上，紡織、風電、充電樁等概念延續近期活躍表現逆勢上漲，蘋果產業鏈、生豬養殖等概念股表現低迷，此外漲多的深圳概念股也出現獲利回吐賣壓而重挫。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.56%，報 3340.78 點，深證成指下跌 0.78%，報 13691.04 點，創業板指下跌 0.74%，報 2764.24 點。

產業消息

受到市場提前反應深圳特區新政的利多，且今日中國國家主席習近平在深圳特區成立 40 週年的談話內容也沒有額外宣佈新利多，導致深圳概念股出現獲利回吐賣壓，特別是深圳相關的房地產業跌幅最重，深振業 A 跌停，深物業 A 重挫 6.9%、沙河股份大跌 5.3%。

受到印度疫情遲遲無法趨緩的影響，中國不少紡織業接到一些從印度轉來的「急單」，部份企業訂單已經排到明年 5 月，利多消息帶動紡織類股大漲，酷特智能漲停，延江股份飆漲 11.1%、金春股份跳漲 8.6%、萬里馬大漲 8.2%。

法人觀點

中國新時代證券表示雖然今日指數量縮整理，但 10 月份投資人仍可以保持作多心態。因為經過 7 月份以來的調整大環境已逐漸明朗，暫時難以出現預料之外的利空，即使有對指數影響也會比較短暫，如川普意外染疫等。

中國新時代證券認為在 7 月中旬以來的指數修正中，如 IPO 加速審核導致市場供給變多等利空不斷衝擊市場，但是與 2019 年 4～5 月及 2020 年 3 月的兩次大幅修正相比，利空的殺傷力已減少很多，這反映出股市長期趨勢正反轉向上。

但也有分析師表示，今年以來全球主要指數漲幅已高，不少指數不論是本益比或是 P/B 比都來到歷史高點或突破新高，這已限縮第四季指數上漲的空間。在這個認知之下，A 股未來有很大的機率是呈現類股大幅波動，如深圳概念股漲飆漲兩天後，立即回檔，而指數方面則在大的箱型區間來回震盪。

