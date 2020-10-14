中國前十大家電 美的排第一

周三 (14 日) 胡潤百富公布《2020 胡潤中國 10 大家電企業》顯示，美的以 5100 億人民幣的價值成為中國及全球最值錢的家電企業，格力電器則以 3210 億人民幣價值排名第二，海爾智家以 1860 億人民幣位居第三。

資料來源: 胡潤, 鉅亨網製表

中國前十大家電企業主要涵蓋空調、冰箱、洗衣機，還有豆漿機、抽油煙機、微波爐等廚房家電，同時也有掃地機器人等。

以註冊地來看，大灣區有 4 家企業進入十大，其中佛山有 3 家，珠海 1 家；長三角則有 4 家，其中上海 2 家，杭州和蘇州各 1 家；最後則是青島和北京各 1 家。

胡潤指出這中國 10 大本土家電企業，是依照企業市值或估值進行排名。上市公司市值依照 9 月 30 日的收盤價計算，非上市公司估值參考已公開的、最新一輪融資估值，或參考同類上市公司估值。

這是胡潤研究院首度發布家電排行榜，研究範圍只包含中國民營企業，同時為自主品牌家電企業，因此不包含小米等消費性電子企業。由於 TCL 已經將品牌家電等終端業務分割，所以也不在榜單上。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，5G、物聯網和大數據給家電產業帶來巨大發展前景。

他指出網路銷售對家電產業的影響日益擴大，這個規模近 9000 億人民幣的家電市場，網路銷售比重達四成，且比率仍在增長中。天貓、京東現在是家電網路銷售管道的龍頭，已不再是十幾年前的國美、蘇寧。隨著家電產業邁入智慧製造時代，龍頭大廠如美的和格力的市值這五年均上漲 3 倍。

他進一步表示中國家電產業已經是成熟產業，前三名美的、格力和海爾智家的價值總和佔前十大總價值的 80%。美的不只是中國最值錢的家電企業，也是全球最值錢的家電企業。

從上市公司的角度，這個產業也是比較少見的前十名中除了格蘭仕外，其他 9 家都是上市公司。

