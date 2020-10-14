〈渣打投資展望〉美國不論誰執政 美元偏弱格局不變 金價挑戰2400美元

美國總統大選 11 月即將登場，渣打銀行今 (14) 日表示，不論誰當選，美元偏弱格局不變，而美元趨貶也提供金價支撐，預估未來 6 到 12 個月金價有機會挑戰每盎司 2400 美元。

渣打銀行今天舉行第 4 季投資展望，渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，左右第 4 季市場走勢的變數包括：美中貿易戰、總統大選與疫情都將牽動金融市場前景，預估到年底前，金融市場將在風險與投資情緒改善間拉扯。

以疫情來說，陳太齡指出，目前歐洲地區因應疫情可能二度啟動封城，這將影響股票與企業債等風險性資產的走勢，但所幸目前整體總經基本面、企業盈餘轉佳等正面因素可望支撐經濟發展。

至於 11 月 3 日即將登場的美國總統選舉，渣打表示，不論民主黨或共和黨誰執政，美國貨幣寬鬆、救市等政策方向不變，但值得注意的是，如果最後民主黨勝出並且拿下參眾兩院多數席次，屆時川普的政策恐將全被推翻，恐衝擊金融市場表現。

陳太齡表示，整體而言，不管民主黨或共和黨當選，都難以改變美元走弱趨勢，並進一步推升歐元、澳幣、人民幣趨勢，尤其人民幣在經濟數據轉正、利差優勢與內需提振等優勢下，可望推升人民幣繼續走強。