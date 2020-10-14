〈渣打投資展望〉經濟復甦+低利率雙助攻 看好美、亞股後市

今年以來在美中貿易戰與疫情干擾下，全球資本市場持續動盪，渣打銀行表示，從長線角度來看，總經數據與企業盈餘同步好轉下，加上美國持續低利率，持續看好美股、亞股。

渣打銀行表示，美國聯準會日前宣示「將長時間內保持較低利率」，前所未有的財政刺激力道，都有助推升美國經濟擴張和強勁的股票回報，以標的來說，隨著疫情與產業發展趨勢，看好科技、健康護理、工業類股等。

至於亞股部分，中國官方祭出經濟刺激措施，企業獲利前景改善，加上先前保證金融資產風險獲得改善，增加對於中國股票表現的信心；另外，歐洲區股票則主要受到近期肺炎病例激增，帶來負面風險與憂慮情緒，可能導致後續表現稍弱。

渣打銀行表示，今年以來，全球主要國家相繼採取貨幣寬鬆政策，隨著低利率成為新常態，積極尋求收益仍是重要投資主軸，在看好經濟基本面的前提下，持續看好成熟市場高收益債券與新興市場美元政府債。

另外，渣打銀行表示，近年來除債券型基金，直接透過銀行或券商購買特定債券，也吸引投資人目光，但要注意的是，債券交易多在店頭市場進行，建議投資人在選擇銀行或券商時，必須留意申購與贖回時的手續費結構，以免影響報酬。