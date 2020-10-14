李在鎔證實親訪ASML總部 爭取更多EUV設備 以追趕台積電

據南韓媒體報導，三星電子少主、副會長李在鎔週三 (14 日) 結束歐洲的商務考查返回南韓，此行他最主要的目的，就是訪問荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 總部，實地了解極紫外光 (EUV) 設備生產情況。

ASML 是全球唯一的 EUV 微影設備生產商，三星電子早在 2000 年代起，就與 ASML 進行合作，2012 年對 ASML 進行戰略投資，目前持股 1.5%。

報導稱，三星電子目前正計畫在南韓華城、平澤以及美國的奧斯汀等地，建立 EUV 生產體系。因此，確保 EUV 設備的數量，有望成為三星半導體成長的關鍵，對三星生產 7 奈米以下晶片至關重要。

李在鎔在當地時間週二參觀了 ASML 總部，與 ASML 首席執行官 Peter Wennink 會面。兩人討論了在未來製造技術上合作的前景，以及當前 COVID-19 疫情，對未來半導體技術戰略和市場前景的影響。

部分南韓媒體分析認為，台積電今年第 3 季的業績，為三星帶來了危機感。在全球半導體代工市場，台積電穩居第一，三星一直想要反超。

據半導體業界相關人士透露，ASML 在 2019 年，共交付了 26 台 EUV 設備，台積電占了近四成。李在鎔此次親訪 ASML，為更進一步凸顯三星的企圖心。

在疫情影響下，李在鎔今年僅 3 次出國訪問，包括在 1 月去巴西、5 月前往中國，以及這次到訪荷蘭、瑞士。李在鎔去瑞士主要是拜訪國際奧會總部，三星會長李健熙曾擔任 IOC 委員，2017 年因健康問題辭任。

三星週三股價未受影響，收 60900 韓元，與前日持平。