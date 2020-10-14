OECD：英國正處關鍵時刻 當務之急為解決失業問題

隨疫情危機加劇生產力惡化和不平等問題，經濟合作暨發展組織 (OECD) 週三 (14 日) 表示，目前英國正處在關鍵時刻，政府首先應將重點擺在解決疫情失業問題，待經濟復甦上軌道後，再來解決高升的政府債務水平。

OECD 週三 (14 日) 於年度報告預計，今年英國經濟將下滑 10.1%，明年為增長 7.6%，平均失業率將自當前的 4.5% 升至 7.1%。

英國財政大臣 Rishi Sunak 上週宣布擴大就業支持計劃，為部分因疫情被迫關閉的企業員工提供薪資補助，預計每月耗資數億英鎊。

OECD 對於英國政府在就業市場的額外支持感到樂觀，認為擴大支出有助於陪伴失業者尋找工作，尤其當國內疫情升溫，政府收緊防疫限制措施之際，英國經濟復甦及就業增長勢頭恐進一步放緩。

不過，在支出不斷擴大之下，國家統計局估計，本財年結束後 (2021 年 3 月)，英國政府預算赤字將達到 3720 億英鎊，佔 GDP 比重高達 18.9%，恐創二戰以來最高。

面對債台高築的英國政府，OECD 認為拯救勞動力市場，並推動經濟復甦才是當務之急，因為當前較低的貸款成本有助於擴大公共支出空間。

OECD 表示：「一旦確立經濟復甦勢頭，接下來才輪到解決結構性赤字以及壓低債務比重的行動登場。」

英國、歐盟脫歐協議遲遲未定

隨著英國首相強生 (Boris Johnson) 設立的談判期限即將於明日 (14) 到期，雙方仍致力於達成貿易協議，英國政府稍早表態，不會馬上退出與歐盟的貿易協議談判。

OECD 警告，若未能達成協議，將對英國貿易和就業帶來重大負面影響，仰賴出口的產業如汽車、肉類和紡織品等所受損失將會最大，失去與歐盟間人員及貨物自由進出權利，也將使金融服務遭受重創。

OECD 預計，2 年後，無協議脫歐的成本可能達到英國 GDP 的 5％，並帶動政府貸款及債務走高。

OECD 表示：「生產力和投資層面的改革將成為經濟持續復甦的關鍵，離開曾經深度整合的歐盟單一市場，將為英國帶來新的經濟挑戰。如今，政府對疫情的處理方式，以及對未來貿易關係所做出的每個決定，未來幾年內，都將為經濟發展軌跡帶來深遠影響。」