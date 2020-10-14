宜鼎積極擴大深入96層3D NAND工業產品 搶攻5G、AIoT應用

工控記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 近期以 96 層 3D NAND 產品，積極搶攻 AIoT、智慧物聯、5G 網通等各工業應用領域，以迎接明年的需求回溫。

隨著 NAND Flash 製程演進與市場需求發展，96 層 3D TLC 固態硬碟 (SSD) 在市場上具價格優勢，而宜鼎長期深入各種工業應用市場，提供專為工業與類工業應用開發的各種軟硬韌體。

宜鼎 96 層 3D NAND 解決方案以全方位高度整合，廣泛運用在各種工業領域，如快速興起的 AIoT、智慧物聯、智慧零售、智慧交通、醫療、資料中心、5G 網通、監控、博弈與新能源等，並已準備好面對與承接後續市場的需求反彈。

宜鼎表示，看好 5G、無人應用、醫療等快速膨脹的應用拉動需求面，將深入全球工業應用，共同協力客戶升級至 96 層 3D NAND TLC 方案。

日系外資最新報告看好宜鼎後市，認為其掌握車用、雲端、工業物聯網、智慧物聯網、5G 等完整商機，獲利能見度相當高，客戶、產品領域與市場區隔上也相當分散。

儘管美中貿易戰與肺炎疫情帶來的不確定性仍存在，外資認為，宜鼎在工業領域的領導地位相對同業有利，加上一站式銷售模式，看好未來 2 年 Flash 與 DRAM 混合出貨量年增幅可望達 10%，目標價上看 200 元。