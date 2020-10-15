路透：歐盟將放行LVMH收購Tiffany

知情人士透露，法國奢侈品巨頭 LVMH 集團對美國珠寶品牌 Tiffany 的收購交易，將獲歐盟反壟斷機構批准，為這筆舉世矚目的收購交易再添一線曙光。

《路透社》引述知情人士稱，既使上述兩家公司在部分領域重疊，但重疊程度還不足以引發反競爭擔憂，因此歐盟委員會將放行通過此案。

上述決定為收購案再添一絲希望。今年 9 月初，LVMH 以美國關稅及新冠肺炎 (COVID-19) 為由，加上法國外交部要求將交易延後至明年 1 月，因此決定放棄收購。

在 LVMH 集團宣布放棄交易後，Tiffany 指控前者故意拖延交割時間，向美國德拉威爾州地方法院提起訴訟，聲稱 LVMH 強迫 Tiffany 重新協商收購價，這筆高達 162 億美元的收購交易因此陷入法律糾紛。

這筆收購交易最初於去年 11 月達成，目前位於澳洲、加拿大、中國、南韓美國及台灣的反壟斷監管機構均已放行這筆收購交易，LVMH 集團此前預計能在 11 月 24 日大限前獲得所有機構批准。

原定於 10 月 26 日做出最終決定的歐盟委員會拒絕對報導發表評論，截稿前，LVMH 和 Tiffany 尚未回覆評論請求。