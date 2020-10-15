本週連二降！馬斯克宣布美國Model S降價至69,420美元

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週三 (14 日) 在推特上丟出震撼彈，宣布美國的 Model S Long Range 車款的價格將再調降 3.5% 至 69,420 美元，為本周第二次降價。

馬斯克週三在推特發文表示：「我們被宣戰了！今晚預言將會實現， Model S 將降價至 69,420 美元！」

如此一來，這將會是 Model S 本週第二次降價，特斯拉曾在周二 (13 日) 將美國的 Model S 降價 4% 至 71,990 美元，此外，Model S 在中國的價格也在同日下調 3%，此前特斯拉也宣布中國的 Model 3 降價。

科技網站 TechCrunch 報導，馬斯克文中暗示特斯拉被宣戰，可能與美國新崛起的電動車品牌 Lucid 降價有關，週三早些時候 Lucid 宣布，Lucid Air 入門級車款減去稅收抵免後可降至 69,990 美元。

特斯拉的 Model S 車款於 2012 年推出，正面臨自家 Model 3 低價優勢的挑戰，這款在 Model S 之後上市的平價電動車，美國售價從 37,990 美元起。

特斯拉週三開高走高，尾盤最終收至美股 461.3 美元，盤後微幅下跌，截稿前報 458.8 美元，跌幅 0.54%。