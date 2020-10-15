員工指控亞馬遜因旺季趕工改規定 倉庫淪為「危險場所」

亞馬遜 7 月宣稱為了加強防疫已經取消員工績效規定，但根據週三 (14 日) 提交給法院的一份文件，亞馬遜員工指控公司在 Prime Day 會員日之前，悄悄恢復原先的生產績效與休息規則，讓他們曝露在更高的染疫風險之中，倉庫簡直成為「危險場所」(place of danger)。

亞馬遜 (AMZN-US) 被稱為 JFK8 的史坦頓島工廠有三名員工向法院控訴，雖然公司先前表示，因疫情考量取消生產效率與休息時間規定，其中一名員工仍於 10 月初時因效率不彰遭經理口頭指導，並告知將恢復低效率的懲戒，理由是旺季即將來臨，員工應該加快工作速度。

該廠也在 10 月 7 日公告，相關生產效率規定將恢復。

亞馬遜今年的「旺季」可能比往年更忙碌，因為 Prime Day 會員日往後推遲到 10 月，接下來又將迎接年底購物季。

JFK8 工人於文件中說，他們擔心隨著旺季來臨，亞馬遜可能放棄暫停生產效率績效評估等必要的防疫安全措施。

負責替亞馬遜員工辯護的律師 Karla Gilbride 表示，亞馬遜先前向法院保證已經實施防疫準則，包括接觸者追蹤、員工給薪病假、調整生產效率政策等，卻被員工披露恢復過往政策，顯示亞馬遜未對原告和法院誠實以告。

對於此事，亞馬遜承認已恢復最初的績效規定，並表示員工仍有足夠的時間洗手並採取其他防疫措施。發言人 Rachael Lighty 表示：「由於整體員工中約有少於 5% 的員工生產效率異常，因我們已經針對這部分員工恢復原先的績效考核流程，予以改善和提供指導。」

過去，亞馬遜追蹤員工每天記錄的休息時間和次數來衡量生產效率，若員工在掃描包裹後休息太久，內部系統會留下記錄並警告，最終可能會導致解僱。

隨著 Prime Day 打響年終旺季，今年消費型態受疫情影響將不同於以往。彭博（Bloomberg）調查顯示，今年約有一半的旺季消費者計劃在線上購買大部分或全部商品，而這種需求將使亞馬遜的倉庫和物流運作更緊繃。